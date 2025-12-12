Заряджайте павербанки. Які графіки відключень діють 12 грудня

Уже протягом кількох місяців в Україні щоденно діють графіки відключень світла через російські обстріли енергетики. Розповідаємо, як діятимуть обмеження для конкретних черг у пʼятницю, 12 грудня

Київ

Графіки відключень в Києві 12 грудня

Київська область

Графіки відключень в Київській області 12 грудня

Житомирська область

Чернігівська область

Чернівецька область

Черкаська область

1.1 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

1.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

2.1 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

3.2 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

4.1 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

4.2 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

5.1 02:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

5.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

6.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Запорізька область

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00; 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

Харківська область

1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00;

1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00;

2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00;

2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00;

3.1 03:00-09:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00;

3.2 03:00-09:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00;

4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00;

4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00;

5.1 03:00-06:30; 09:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00;

5.2 00:00-06:30; 09:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00;

6.1 00:00-06:30; 09:00-10:00; 13:30-20:30;

6.2 00:00-03:00; 06:30-10:00; 13:30-20:30.

Кіровоградська область

1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Миколаївська область

1.1 – 00:00 — 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 23:00;

1.2 – 00:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 22:30;

2.1 – 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 00:00;

2.2 – 00:00 — 02:00; 09:00 — 12:30; 16:00 — 23:00;

3.1 – 02:00 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;

3.2 – 02:00 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;

4.1 – 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 00:00;

4.2 – 02:00 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;

5.1 – 00:00 – 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 23:00;

5.2 – 00:00 – 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 23:00;

6.1 – 00:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 00:00;

6.2 – 00:00 — 02:00; 05:30 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00.

Івано-Франківська область

Львівська область

Тернопільська область

Хмельницька область

Закарпатська область

Волинська область

Вінницька область

Дніпропетровська область

Графіки відключень в Дніпропетровській області 12 грудня

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 12 грудня

Рівненська область

Полтавська область

Сумська область

