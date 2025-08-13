После подрыва Каховской ГЭС украинские степи захватывает опасный хищник

Ситуация резко изменилась после разрушения Каховской ГЭС в 2023 году

В Украине стремительно растет популяция обычного шакала (Canis aureus), и ныне этого хищника можно встретить уже не только на юге, но и в центральных и западных регионах страны. По мнению экологов, речь идет не о вторжении нового вида, а о возвращении животного в свой исторический ареал.

Об этом сообщил журналист Александр Тимошенко. Еще при Запорожской Сечи шакалов, которых тогда называли "чокалками", можно было увидеть в степях Днепровского края.

Похож на небольшого волка, но весом до 15 кг, шакал живет парами, активен ночью, а днем прячется в густых зарослях у воды. Его рацион — разнообразен: от мелких млекопитающих, птиц, рыбы и рептилий — до фруктов, злаков и даже падали, выполняя роль природного "санитара". Первые современные подтвержденные появления шакалов в Украине датируются концом 1990-х, а в 2005-м их вой зафиксировали на острове Хортица.

Как выглядит шакал

По словам журналиста, ситуация резко изменилась после разрушения Каховской ГЭС в 2023 году. Осушение Каховского водохранилища создало новые биотопы — заросли тростника, кустарников и луговые массивы — идеальны для обитания хищников.

Исчезновение водных препятствий упростило миграцию животных, и Хортица стала доступнее для шакалов из Херсонской и Николаевской областей. В 2024 году запорожскому фотографу Юрию Батаеву впервые удалось сделать достоверные снимки хищника на острове, окончательно подтвердив его присутствие. Александр Тимошенко

По данным зоологов, с 2010-х годов численность шакала росла постепенно, но с 2022 года процесс ускорился. В отдельных регионах популяция возросла в 2-3 раза. Например, в нацпарке "Тузловские лиманы" в Одесской области фиксируют до 10 особей на 1000 гектаров, а в Харьковской области — от 17 в 2022 году до более 50 в начале 2025-го. Среди причин – запрет охоты во время войны, богатая кормовая база и смена гидрологического режима Днепра.

Специалисты отмечают, что здоровый шакал избегает людей и не представляет опасности для взрослых, однако может вредить домашней птице и мелкому скоту. Угрозу составляют только больные бешенством особи.

