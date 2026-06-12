Россияне устроили несколько провокаций в день-открытия ЧМ-2026

Представители РФ "отметились" уже в первый день Мундиаля

В четверг, 11 июня, стартовал 23-й чемпионат мира по футболу. Не обошлось без вмешательства россиян, чья сборная отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

Что нужно знать

ЧМ-2026 стартовал в Мексике

Россиянин незаконно проник на матч-открытие

Российские флаги на трибунах не смутили организаторов игры Мексика — ЮАР

Во-первых, фанат московского "Спартака" Николай незаконно проник на стадион "Мехико Сити" во время матча открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР (2:0). Об этом сообщает Mash на спорте.

Россиянин пришел на арену под видом волонтера, после чего скрылся на трибунах, где следил за ходом игры. Представитель РФ похвастался, что обманул организаторов и бесплатно следил за поединком.

Россиянин притворился волонтером, чтобы проникнуть на арену/Фото: t.me/mashnasporte

Россиянин притворился волонтером, чтобы проникнуть на арену/Фото: t.me/mashnasporte

Во-вторых, несколько российских болельщиков принесли флаги РФ с надписями российских городов на трибуны. Организаторы никак не отреагировали на ситуацию, сообщений об изъятии российских триколоров не поступало.

Россияне принесли триколоры РФ на матч-открытие ЧМ-2026/Фото: t.me/mashnasporte

Россияне принесли триколоры РФ на матч-открытие ЧМ-2026/Фото: t.me/mashnasporte

Напомним, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. Первая попытка УЕФА вернуть Россию на международную арену провалилась из-за реакции некоторых европейских стран. Перед стартом Мундиаля прогремело несколько скандалов. Не обошлось без российского следа.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.