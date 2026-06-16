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Украинка показала лайфхак для непоседливых детей. Родители оценят, соседи – нет (видео)

Автор
Елена Руденко
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Новое развлечение может сэкономить родителям немного нервов
Новое развлечение может сэкономить родителям немного нервов. Фото Коллаж "Телеграф"

Игра может увлечь даже взрослых

Украинка показала интересную игрушку, которая поможет детям потратить избыток энергии и будет стимулировать их к физической активности. Для этого придумали интересное развлечение.

Игрушку показали на TikTok "ABAтерапия/сенсорная интеграция". Она рассчитана на двух игроков и состоит из двух частей. Первая — небольшая "беговая дорожка" с фигурками "бегунов" — забавных зверюшек. Вторая – браслеты по типу фитнес-трекеров, которые одеваются на ножку или ручку ребенка.

Когда ребенок имитирует бег, его фигурка тоже бежит – ускоряется и затормаживает движение синхронно с ребенком. Это выглядит очень забавно. Особенно интересно, когда в игре принимают участие двое детей — можно соревноваться, чья фигурка будет бежать быстрее и победит.

Родители непоседливых детей оценят такую игрушку (они сразу начали интересоваться стоимостью), а вот соседи снизу — нет. В комментариях пошутили по этому поводу. Вот некоторые из комментариев:

  • Соседи в восторге
  • А я думаю, чем занимаются мои соседи сверху в 12-3 ночи

Как писал "Телеграф", психологи объяснили, почему дети 90-х не выдерживают стресс. Специалисты все чаще обращают внимание на то, что молодые люди, рожденные после 1990 года, часто демонстрируют более низкую устойчивость к жизненным трудностям по сравнению со своими родителями.

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