Украинка показала лайфхак для непоседливых детей. Родители оценят, соседи – нет (видео)
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Игра может увлечь даже взрослых
Украинка показала интересную игрушку, которая поможет детям потратить избыток энергии и будет стимулировать их к физической активности. Для этого придумали интересное развлечение.
Игрушку показали на TikTok "ABAтерапия/сенсорная интеграция". Она рассчитана на двух игроков и состоит из двух частей. Первая — небольшая "беговая дорожка" с фигурками "бегунов" — забавных зверюшек. Вторая – браслеты по типу фитнес-трекеров, которые одеваются на ножку или ручку ребенка.
Когда ребенок имитирует бег, его фигурка тоже бежит – ускоряется и затормаживает движение синхронно с ребенком. Это выглядит очень забавно. Особенно интересно, когда в игре принимают участие двое детей — можно соревноваться, чья фигурка будет бежать быстрее и победит.
Родители непоседливых детей оценят такую игрушку (они сразу начали интересоваться стоимостью), а вот соседи снизу — нет. В комментариях пошутили по этому поводу. Вот некоторые из комментариев:
- Соседи в восторге
- А я думаю, чем занимаются мои соседи сверху в 12-3 ночи
Как писал "Телеграф", психологи объяснили, почему дети 90-х не выдерживают стресс. Специалисты все чаще обращают внимание на то, что молодые люди, рожденные после 1990 года, часто демонстрируют более низкую устойчивость к жизненным трудностям по сравнению со своими родителями.