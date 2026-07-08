Границы 91-го? Что может затребовать Украина после отказа от "мирного плана" Трампа

Киев уже в состоянии диктовать более жесткие условия

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

После отказа от "мирного плана" из 28 пунктов, который ранее продвигал президент США Дональд Трамп, Украина может выдвинуть свои требования на переговорах с Россией. Одним из основополагающих может быть полное прекращение огня, но также вполне возможно, что у Киева будут и другие условия.

Об этом "Телеграфу" рассказали эксперты.

Справочно

Об отказе Украины от "мирной концепции", предложенной США, сообщала американская газета New York Post со ссылкой на источники в преддверии встречи Трампа с Владимиром Зеленским 8 июля.

В материале журналистов указывается, что украинская сторона пытается убедить американского лидера в том, что Украина по-прежнему обладает важными преимуществами в войне. По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, Украина укрепила свои позиции на поле боя, что "дает нам основания более творчески подходить к вопросу прекращения войны".

Концепция соглашения, которое продвигала американская сторона, была представлена в ноябре 2025 года. Американо-российская разработка Дмитриева-Виткоффа была довольно жесткой по отношению к Украине, в частности, как сообщало издание Axios, она предусматривала территориальные уступки со стороны Киева, сокращение численности ВСУ и юридическое закрепление отказа Украины от вступления в НАТО.

Что может затребовать Украина, "прокачав" свои позиции

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в комментарии "Телеграфу" заявил, что уже можно уверенно говорить об изменении подхода к переговорам: сначала полное и безусловное прекращение огня, а затем предметные переговоры.

Александр Леонов

"Тем более что этот подход был одобрен на саммите Большой семерки, этот подход поддерживает Пекин. Это может быть общим фундаментом для принуждения России", — считает эксперт.

Обновленные требования Украины, по мнению Леонова, могут включать:

категорический отказ от каких-либо обсуждений территориальных вопросов и требований о нейтральном или внеблоковом статусе;

от каких-либо обсуждений территориальных вопросов и требований о нейтральном или внеблоковом статусе; гарантии безопасности, включая размещение на территории Украины контингентов союзников.

Политолог и политический консультант Игорь Рейтерович в разговоре с "Телеграфом" считает, что основным пунктом обновленной украинской позиции станет безоговорочное прекращение огня.

Игорь Рейтерович

"Очевидно, что перемирие, верификация, стоим где стоим, а все остальные вопросы – на потом. Думаю, президентские выборы там точно есть. Но ключевое: линия разграничения не меняется", — считает Рейтерович.

Политтехнолог Игорь Голобуцкий в своем комментарии для "Телеграфа" также считает, что главным условием Украины станет прекращение огня.

Игорь Голобуцкий

"От нас могут много чего требовать. И на многое можно согласиться теоретически. У Трампа ситуация очень проста. Он не может вынудить ни Россию, ни Украину пойти на уступки. Он может только что-нибудь пообещать. Действовать не плетью, а пряником. Только пряники, которые нас удовлетворят, он не способен дать в прямом смысле этого слова.

Поведется ли Путин на будущее экономическое сотрудничество и признание Америкой захваченных территорий — мы узнаем в ближайшее время. Я думаю, что нет. Путин понимает, что у Трампа осталось три-четыре месяца, и он попытается вытащить из Трампа по максимуму, если вообще пойдет на что-нибудь", — говорит Голобуцкий.

Политолог и управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний в разговоре с "Телеграфом" высказал мнение, что от Украины, опираясь на ситуацию на земле, теперь можно ждать существенного ужесточения своих позиций. Вплоть до границ 1991-го года и вывода российских войск со всей территории нашей страны.

Тарас Загородний

"28 пунктов, которые россияне протискивали через Виткоффа и Дмитриева, это, по сути, был план капитуляции в той или иной форме. Конечно, Украина это принимать и не будет, тем более ситуация сильно поменялась. Я думаю, что требования с нашей стороны уже будут касаться границ 1991 года. По крайней мере, когда заблокирован Крым, это говорит о том, что даже вопрос линии разграничения – это такое.

Реальность, думаю, будет такова, что требования относительно того, чтобы Россия вывела войска из Украины вообще", — заявил Загородний.

Напомним, ранее мы писали о том, есть ли у Трампа дедлайн по завершению войны в Украине.