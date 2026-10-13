О спорах с Федоровым, чего ждать от России дальше и не только. Главные заявления Сырского из нового интервью

Экс-главком поделился мыслями о времени, когда руководил армией и о том, что происходит сейчас

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Предыдущий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал первое большое интервью после своей отставки. Он заявил, что украинским Силам обороны удалось ослабить наступательные возможности России и стабилизировать фронт, а также объяснил, почему считает Курскую операцию необходимой, рассказал о спорах с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым.

Об этом Сырский рассказал в интервью BBC News Украина. Он также назвал условия, от которых зависит ход переговоров о завершении войны.

О роли технологий в войне

Сырский назвал технологические изменения главным отличием войны в 2026 году. Дроны теперь используются для разведки, ударов с воздуха, поражения целей в глубине противника и атак на стратегические объекты российской экономики. Дальнобойные беспилотники могут действовать на расстоянии до 2-4 тысяч километров. Наземные роботизированные комплексы выполняют 60% или более задач по логистике и медицинской эвакуации.

Александр Сырский. Фото: Фото: Абдуджалил Абдурасулов ВВС

При этом экс-главком отверг упреки, что армия при его командовании недостаточно использовала новые технологии. Он напомнил, что в 2024 году начали применять FPV-дроны на оптоволокне, после чего подразделения перешли к тактике малых боевых групп, прикрытых беспилотниками.

"Мы воюем не количеством и не массированными атаками с применением человеческого ресурса, а мы в первую очередь воюем оружием и технологиями", – сказал Сырский.

По его словам, более 80% потерь российских войск на поле боя приходится на FPV-дроны, дроны со сбросами и беспилотники-камикадзе. Общие потери противника он оценил как соотношение один к пяти или один к шести, а погибших – как один к восьми, десяти или даже больше на одного украинского военного.

"Экономика России понесла ощутимые потери от наших дипстрайков. Это наиболее успешное применение наших стратегических дронов. Ну и какие-то разговоры о том, что мы применяли старые методы, — это просто не соответствует действительности. На сегодняшний день уровень потерь противника составляет в среднем один к шести, а если брать убитых, — то один к 10 и более", — отметил он.

В то же время Сырский подчеркнул, что беспилотники пока не могут полностью заменить пехоту. Фронт на суше простирается более чем на 1250 километров, и его удержание требует военных, техники, артиллерии, средств РЭБ и дронов.

Почему Курская операция была необходима

По словам Сырского, Курская операция являлась необходимым ответом на наступление России летом 2024 года. Тогда российская армия действовала на 13 оперативных направлениях, а ее преимущество на отдельных участках достигало четырех, пяти, а иногда и шести раз. Украинское командование выбрало для удара Сумское направление, где российская оборона ослабла после переброски части войск в Харьковскую область.

Сырский не согласен с утверждениями, что силы, потраченные на Курскую операцию, целесообразнее было бы направить на оборону Покровска. По его словам, в наступлении участвовали три неполных бригады десантно-штурмовых войск и два штурмовых батальона. Части, которые должны были закреплять территорию, были укомплектованы на 60–70%. А у Покровска Россия сосредоточила почти стотысячную группировку, так что переброска туда этих подразделений, как считает Сырский, не изменила ситуацию.

"Курская операция дала очень большой толчок для поднятия морального положения наших войск ", – добавил Сырский.

Александр Сырский. Фото: ВВС/Дмитрий Власов

О достижениях и стабилизации фронта

Сырский напомнил, что на момент его увольнения с должности украинские силы проводили наступательные действия на Александровском направлении и освободили 746 квадратных километров и 26 населенных пунктов. На Лиманском направлении шла операция с участием Третьего корпуса. На остальных участках, по его словам, Силы обороны сдерживали противника, а общая ситуация на фронте оставалась стабильной.

Как один из показателей изменений, он привел площадь территории, захваченной Россией за первое полугодие 2026 года: 61 квадратный километр. По словам Сырского, это свидетельствует о стабилизации фронта, особенно по сравнению с темпами продвижения российских войск в 2024 году.

По оценке бывшего главкома под его руководством Силы Обороны сломали наступательный потенциал РФ. По состоянию на данный момент враг почти не может проводить какие-то активные наступательные действия.

При этом Сырский не исключил, что что-то, возможно, сейчас сделал бы иначе. Однако, говорит он, не все зависит исключительно от решений.

"Возможно и сделал бы иначе, но все зависит не только от желания сделать что-то иначе, мы и пытались сделать многое иначе, но все зависит от имеющегося ресурса, вооружения, боеприпасов, наличия средств электронной борьбы, количества подготовленных резервов", — сказал он.

О противоречиях с Михаилом Федоровым

Сырский опроверг, что у него был личный конфликт с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. По его словам, их противоречия касались финансирования потребностей армии и закупок вооружения. Генеральный штаб определял необходимое войскам на основании заявок с фронта, а затем эти потребности должны были учитываться при планировании закупок и распределении бюджета.

"Проблема была в том, что как раз министр обороны проводил закупку определенных видов вооружения, в первую очередь дронов, и предпочитал определенные виды этих дронов, игнорируя потребности армии, которые предоставлялись Генеральным штабом… В результате этого возник большой дисбаланс между закупкой и потребностью, и поставками войск. В первую очередь это касалось наземных роботизированных платформ", — рассказал бывший главнокомандующий.

Он добавил, что сначала не финансировали наземные роботизированные комплексы, а дальнобойные артиллерийские боеприпасы поставляли на уровне 5–6% потребности. Сырский подчеркнул, что речь шла не о несогласии с закупками дронов как таковых, а о распределении средств между разными видами вооружения и оборудования.

От чего зависит успех переговоров

Оценивая, побеждает ли Украина в войне, Сырский отказался от однозначного ответа. Он подчеркнул, что Россия превалирует в ресурсах, а война зависит не только от армий, но и от технологий, промышленных и финансовых возможностей государств и поддержки союзников.

"Все войны когда-то заканчиваются и это делают политики путем ведения переговоров. Все переговоры базируются на результатах ведения боевых действий, поэтому роль армии в результатах этих переговоров определяющая", — сказал Сырский.

Что еще ждать от России

Сырский уверен, что будет увеличиваться технологический уровень ведения боевых действий. По его словам, война перешла уже во все существующие домены — это космос, это киберпространство, воздух, земля, море, даже под землю.

"Будет продолжаться уровень роботизации, автоматизации процессов всех без исключения с использованием искусственного интеллекта, даже обычное оружие получает системы управления, которые используют искусственный интеллект, чтобы повысить их возможности. Обычное вооружение и бронетехнику мы не списываем со счетов, потому что сейчас идут поиски средств активной защиты", — резюмировал Сырский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сказал Сырский, прощаясь с должностью главнокомандующего. Президент Украины Владимир Зеленский отправил его в отставку на фоне протестов в июле этого года.