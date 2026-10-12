Не только на украинском: в Украине откроют школы с новым статусом и языками ЕС

Сдвиги в евроинтеграции Украины могут начаться уже на следующей неделе

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Верховная Рада приняла законопроект, гарантирующий детям из национальных меньшинств и коренных народов Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, право получать образование на родном языке. Этот документ должен помочь в открытии двух переговорных кластеров для вступления нашего государства в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба парламента. Законопроект поддержало 266 народных депутатов.

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению образовательных прав коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины" №16119. Реализация Закона должна обеспечить сочетание должного уровня владения государственным языком с сохранением языковой и культурной самобытности национальных меньшинств (сообществ) и коренных народов Украины.

"Закон направлен на расширение возможностей использования языков национальных меньшинств (сообществ) Украины, являющихся официальными языками Европейского Союза, и языков коренных народов Украины в образовательном процессе и коммуникации в учебных заведениях", — говорится в сообщении.

Законопроект поддержало 266 нардепов

Указанный законопроект был зарегистрирован в парламенте 1 октября 2026 года. Через несколько дней профильный Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций единогласно рекомендовал принять его за основу и в целом в сессионном зале.

Следует отметить, что на территории Украины проживают более 30 национальных сообществ. В частности, гагаузы, венгры, румыны, приазовские греки, австрийцы, ромы, евреи, чехи, кубинцы, нигерийцы, а также коренные народы Украины: крымские татары, крымчаки и караимы.

Языки нацменьшинств смогут шире использовать в школах

Законопроект стал результатом работы и консультаций с представителями национальных меньшинств. Отдельные переговоры проводились, в частности, с Венгрией. Закон не изменяет статус украинского языка как государственного, в то же время расширяет возможности использования языков национальных меньшинств и коренных народов в учебных заведениях. В частности, на соответствующем языке можно будет пользоваться не только во время образовательного процесса, но и во время перерывов, родительских собраний и других внеучебных ситуациях. Право на обучение на языках национальных меньшинств касается прежде всего тех языков, которые являются официальными языками Европейского Союза.

В Украине могут появиться школы национальных меньшинств

Одной из ключевых новаций является возможность предоставлять школам специальный статус учебного заведения национального меньшинства или коренного народа. Такой статус сможет получить заведение, в котором более половины учащихся принадлежат к соответствующему национальному меньшинству. Если в обычной школе будет хотя бы один класс, в котором учатся дети из национальных меньшинств, для такого класса будут предусмотрены дополнительные языковые возможности. В частности, документы об образовании можно будет дублировать на языке соответствующего национального меньшинства. Также предусмотрена возможность ведения отдельной документации на языке нацменьшинства.

Изменится ли НМТ

Изменения также касаются прохождения внешнего оценивания учащимися, обучавшимися на языке коренного народа или национального меньшинства. Речь идет о возможности получать задания в переводе на соответствующий язык и выполнять их на этом языке, кроме заданий по предметам языково-литературной отрасли. Такая норма уже предусматривалась подзаконными нормативными актами, но теперь это закрепляется на уровне закона.

Законопроект должен помочь в евроинтеграции Украины

Документ рассматривается как один из законодательных шагов в рамках выполнения обязательств Украины в процессе вступления в Европейский Союз. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что после принятия Верховной Радой законопроекта об образовании для Украины и Молдовы уже на следующей неделе могут быть открыты два переговорных кластера по вступлению этих государств в ЕС.

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