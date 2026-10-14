Как у первоклассных кондитеров: этот торт в "АТБ" сейчас по выгодной скидке

Украинцы делятся находкой в соцсетях

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В "АТБ" покупатели обратили внимание на торт Strawberry & Souffle. Его называют одним из самых вкусных десертов в ассортименте магазина. Выпускают торт под собственной торговой маркой "Своя Лінія" и сейчас его продают по хорошей акции.

О десерте рассказали в Threads, где нередко пользователи делятся впечатлениями о товарах из супермаркетов и советуют интересные находки. На этот раз обсуждали десерт, который привлекает внимание яркой розовой упаковкой и сочетанием клубничного вкуса с нежным суфле.

Судя по упаковке, торт весит 600 граммов. Обычная цена на ценнике – 295,90 грн. Если отсканировать приложение АТБ на кассе, действует скидка: торт обойдётся в 225 гривен. Без этого скидка до 250,90 грн – то есть на 45 грн дешевле.

Пост в Threads

Подобные рекомендации в соцсетях помогают украинцам находить интересные продукты среди привычного ассортимента супермаркетов.

Для того, чтобы не пропустить скидку в сети супермаркет ов "АТБ", лучше использовать сразу несколько способов: проверять сайт и приложение, просматривать акционные каталоги и обращать внимание на обозначения в самом магазине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "АТБ" цены на молочку упали так низко, что стоит заглянуть в магазин уже сегодня.