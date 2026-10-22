Часы не перевели назад: какую ошибку Сталина исправляли в СССР более полувека

Время в СССР пошло не по плану

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Представьте, что часы во всей стране показывают неправильное время, а исправить это не удается десятилетиями. Именно так произошло в Советском Союзе после одного решения, принятого весной 1930 года.

Издание National Geographic рассказало , как возникла эта путаница и почему ее не удалось сразу устранить.

Как в СССР сбилось время

Весной 1930 года Иосиф Сталин приказал перевести часы на летнее время по всему Советскому Союзу. Но осенью он забыл приказать перевести стрелки обратно. В результате СССР остался жить на час впереди стандартного времени.

Из-за этого во всех часовых поясах СССР часы отставали на час от привычного времени. Так продолжалось 61 год – до 1991 года.

Как пытались исправить ситуацию

В марте 1991 года советские власти решили не переводить часы вперед, как обычно делали весной. Газета "Вечерняя Москва" объяснила читателям, что стрелки можно не трогать, а просто лечь спать в привычное время.

Однако на всей территории бывшего СССР часы перевели по-разному. Эстония, Латвия, Литва и Молдова перешли на летнее время, а в Таджикистане, части Казахстана и некоторых других регионах стрелки приказали перевести на час назад.

После распада СССР Россия еще экспериментировала с постоянным летним временем. В 2014 году страна перешла на постоянное стандартное время и прекратила сезонный перевод часов.

Сейчас большинство стран Азии и Африки не переходят на летнее время. В то же время в большинстве стран Европы и Северной Америки эта практика сохраняется.

Напомним, что в Украине в 2026 году переход на зимнее время приходится на ночь с 24 на 25 октября. В четыре часа утра 25 октября стрелки нужно будет перевести на час назад – на три часа.