Часы не перевели назад: какую ошибку Сталина исправляли в СССР более полувека
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Время в СССР пошло не по плану
Представьте, что часы во всей стране показывают неправильное время, а исправить это не удается десятилетиями. Именно так произошло в Советском Союзе после одного решения, принятого весной 1930 года.
Издание National Geographic рассказало, как возникла эта путаница и почему ее не удалось сразу устранить.
Как в СССР сбилось время
Весной 1930 года Иосиф Сталин приказал перевести часы на летнее время по всему Советскому Союзу. Но осенью он забыл приказать перевести стрелки обратно. В результате СССР остался жить на час впереди стандартного времени.
Из-за этого во всех часовых поясах СССР часы отставали на час от привычного времени. Так продолжалось 61 год – до 1991 года.
Как пытались исправить ситуацию
В марте 1991 года советские власти решили не переводить часы вперед, как обычно делали весной. Газета "Вечерняя Москва" объяснила читателям, что стрелки можно не трогать, а просто лечь спать в привычное время.
Однако на всей территории бывшего СССР часы перевели по-разному. Эстония, Латвия, Литва и Молдова перешли на летнее время, а в Таджикистане, части Казахстана и некоторых других регионах стрелки приказали перевести на час назад.
После распада СССР Россия еще экспериментировала с постоянным летним временем. В 2014 году страна перешла на постоянное стандартное время и прекратила сезонный перевод часов.
Сейчас большинство стран Азии и Африки не переходят на летнее время. В то же время в большинстве стран Европы и Северной Америки эта практика сохраняется.
Напомним, что в Украине в 2026 году переход на зимнее время приходится на ночь с 24 на 25 октября. В четыре часа утра 25 октября стрелки нужно будет перевести на час назад – на три часа.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как перевод часов может повлиять на количество преступлений.