В Запорожье изменили графики отключения света на 28 августа: как они будут действовать

Графики почасовых отключений электроэнергии действуют для бытовых и юридических потребителей

В среду, 28 августа, в Запорожье и области изменили график почасовых отключений света. Поэтому с 11:00 и до конца суток будут отключены одновременно три очереди потребителей.

Об этом сообщили в ПАО "Запорожьеоблэнерго".

"По срочному распоряжению НЭК "Укрэнерго" сегодня, 28 августа, с 11:00 и до конца суток будут одновременно выключаться 3 очереди. Согласно этому указанию обновлен график почасовых отключений", — говорится в сообщении.

График отключения света в Запорожской области 28 августа 2024 года. Фото — ПАО "Запорожьеоблэнерго"

Отмечается, что 28 августа будут выключаться следующие 3 очереди:

Очередь 1: 09:00 – 12:00, 18:00 – 24:00.

Очередь 2: 12:00 – 15:00. 21:00 – 24:00.

Очередь 3: 11:00 – 12:00, 15:00 – 18:00.

Очередь 4: 09:00 – 15:00, 18:00 – 21:00.

Очередь 5: 12:00 – 18:00, 21:00 – 24:00.

Очередь 6: 15:00 – 21:00.

Обратите внимание, что проверить список адресов в очереди можно по ссылке.

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