У Запоріжжі змінили графіки відключення світла на 28 серпня: як вони діятимуть

Графіки погодинних відключень електроенергії діють для побутових та юридичних споживачів

У середу, 28 серпня, у Запоріжжі та області змінили графік погодинних відключень світла. Тому з 11:00 і до кінця доби вимикатимуть одночасно три черги споживачів.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

"За терміновим розпорядженням НЕК "Укренерго" сьогодні, 28 серпня, із 11:00 і до кінця доби одночасно вимикатимуться 3 черги. Відповідно до цієї вказівки оновлено графік погодинних відключень", — йдеться в повідомленні.

Графік вимкнень світла у Запорізькій області 28 серпня 2024 року. Фото - ПАТ "Запоріжжяобленерго"

Зазначається, що 28 серпня вимикатимуться наступні 3 черги:

Черга 1: 09:00 – 12:00, 18:00 – 24:00.

Черга 2: 12:00 – 15:00. 21:00 – 24:00.

Черга 3: 11:00 – 12:00, 15:00 – 18:00.

Черга 4: 09:00 – 15:00, 18:00 – 21:00.

Черга 5: 12:00 – 18:00, 21:00 – 24:00.

Черга 6: 15:00 – 21:00.

Зверніть увагу, що перевірити перелік адрес у черзі можна за посиланням.

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