Готовятся к Крещению? В Одессе отдыхающие никак не закроют купальный сезон (видео)

Температура моря в Одессе в пятницу — 5,7 градуса

Первые дни года оказались в Украине почти весенними – на юге температура воздуха поднималась до +8 градусов. В Одессе люди даже купаются в море.

Видео морского побережья с группой купальщиков опубликовал Telegram-канал "XYDESSA LIVE". Если не знать, что это разгар зимы, можно подумать, что кадры сняты летом.

В то же время, по данным сайта seatemperature.net, 3 января температура морской воды в Одессе составляет 5,7 градуса. При такой температуре погружаться в воду можно только на несколько минут. Однако даже для подготовленных и закаленных людей это может оказаться опасным.

Возможно, это люди, которые занимаются моржеванием — купанием зимой в открытом водоеме для закаливания. Есть такие люди, которые регулярно купаются в ледяной воде, но также в Украине существует традиция нырять в прорубь на Крещение (6 января). К слову, в єтот день в Украине ожидается +7…+9 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, по состоянию на 11:40 3 января температура воздуха в Одессе составляет 4,2 градуса выше нуля. Небо над городом покрыто облаками, но с прояснениями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая погода будет в Одессе в субботу, 4 января. По прогнозам синоптиков, будет ясно и без осадков. Ночью прогнозируется от 0 до 2 градусов с отметкой плюс. Днем будет 2-4 градуса тепла.