"Выглядит лучше, чем сама Тая": Великий из "Квартал 95" порвал сеть пародией на интервью Повалий (видео)

Комик весело обыграл скандальное интервью предательницы Повалий

Популярный украинский комик, пародист и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который раньше пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", с начала войны начал делать забавные пародии на россиян и все, что с ними связано. Так, в этот раз комик повеселил украинцев новой пародией на скандальное интервью предательницы Повалий, в котором она поразила циничными заявлениями о российском вторжении в Украину.

Ранее в сети появилось циничное интервью Повалий у российского пропагандиста Корчевникова, в котором запроданка рассказала, что "ее спасают". Комик-пародист Юрий Великий в своем ютуб-канале опубликовал искрометную пародию на фрагменты этого позорного интервью и просто порвал сеть.

"Кто-то из них тихо сидит в России и не высовывается, а у кого-то хватает наглости ходить по всяким ток-шоу и "подпевать" российской пропаганде. Одна из ТАЯких представительниц ПОВАЛИЙ даже сходила в гости к КОРЧЕВНИКОВУ. Ну, повод, как говорится, есть — значит самое время делать пародию", — подписал свое видео Юрий Великий.

Пользователи не оставили без внимания новую пародию комика и тут же принялись комментировать видео на ютуб:

Борис ушлепников, очароватная, здравствуйте крысочка. Юрий браво, вы талантище. Супер, очень смешно.

Тот случай, когда Юрий в образе этой певички ртом, примкнувшей на чужую сторону, выглядит лучше, чем сама Тая.

Приехала только с голым задом и заработала только одну монетку.

"Я поняла, что это конец, я достала его изо рта, просто не могла больше молчать, глядя на всё это…"

"Я поняла, что это конец, достала ЕГО изо рта".

Юрий освоил макияж, результат бомбический.

Шутка про монетку — это прекрасно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что комик Юрий Великий взорвал сеть новой пародией на Лукашенко. Получилось ну очень смешно.