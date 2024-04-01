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"Виглядає краще за саму Таю": Великий з "Квартал 95" порвав мережу пародією на інтерв’ю Повалій (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Юрій Великий повеселив пародією на зрадницю Повалій Новина оновлена 01 квітня 2024, 20:09
Юрій Великий повеселив пародією на зрадницю Повалій. Фото Колаж "Телеграф"

Комік весело обіграв скандальне інтерв’ю зрадниці Повалій

Популярний український комік, пародист та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який раніше пародіював Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", з початку війни почав робити кумедні пародії на росіян та все, що з ними пов’язано. Так, цього разу комік порадував українців новою пародією на скандальне інтерв’ю зрадниці Повалій, в якому вона вразила цинічними заявами про російське вторгнення в Україну.

Раніше в мережі з’явилося цинічне інтерв’ю Повалій у російського пропагандиста Корчевнікова, в якому запроданка розповіла, що "її рятують" в Москві. Комік-пародист Юрій Великий у своєму ютуб-каналі опублікував дотепну пародію на фрагменти цього ганебного інтерв’ю та просто порвав мережу.

"Хтось із них тихо сидить у Росії і не висовується, а у когось вистачає нахабства ходити по всяких ток-шоу та "підспівувати" російській пропаганді. Одна з ТАЯких представниць ПОВАЛІЙ навіть сходила в гості до КОРЧЕВНІКОВА. Ну, привід, як кажуть, є — значить саме час робити пародію", — підписав своє відео Юрій Великий.

Користувачі не залишили поза увагою нову пародію коміка і відразу почали коментувати відео на ютуб:

  • Борис ушльопніков, очароватная, здравствуйте крисочка. Юрію браво, ви талант. Супер, дуже смішно.
  • Той випадок, коли Юрій в образі цієї співачки ротом, що припала на чужий бік, виглядає краще, ніж сама Тая.
  • Приїхала лише з голим задом і заробила лише одну монеточку.
  • "Я зрозуміла, що це кінець, я дістала його з рота, просто не могла більше мовчати, дивлячись на все це…"
  • "Я зрозуміла, що це кінець, дістала ЙОГО з рота".
  • Юрій освоїв макіяж, результат бомбічний.
  • Жарт про монеточку – це чудово.
Повалій, Юрій Великий

Раніше "Телеграф" розповідав, що до комік Юрій Великий підірвав мережу новою пародією на Лукашенка. Вийшло дуже смішно.

Теги:
#Повалій #Квартал-95 #Юрій Великий