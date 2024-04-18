Украинский блоггер, активист Революции Достоинства, волонтер считает, что людям не нужно жить прошлым, а нужно сосредоточиться на победе Украины

Нельзя пилить опилки. Невозможно. Она не пилятся. Это то, что осталось от прошлого процесса. Который мы не можем вернуть. Это деструктивное и бессмысленное действие. Кроме того, это действие еще и возвращает эмоциональное состояние действия, во время которого дерево под пилой превратилось в опилки. То есть мы, то и дело проживаем в эмоциях состояние разочарования, неудачи, горя, утраты возможностей, во что бы то ни стало, что нас триггерит и возвращает в прошлое. Прошлое с травматическим состоянием и опытом.

Но это прошлое никак не влияет на изменения в будущем и настоящем. Это завершившийся процесс. Последствия и другое. Последствия это то, с чем живем. Но прошлое в прошлом. И нужно делать выводы, а не ходить по кругу. Ибо это хождение просто загоняет нас в штопор проживания раз за разом того, прошедшего эмоционального состояния. И уносит силы, энергию на надежду.

Я не понимаю, для чего тысячи людей пилят опилки прошлых выборов. Более того, на этой ниве находят себе новых врагов внутри воюющего государства. Чтоб что? Чтобы не забыли до выборов? До них нужно дожить. И нам и государству.

Пока выборы невозможны. Так зачем крутить эту пластинку?

Чтобы найти себе оправдание? Я не делаю то и то, потому что кто-то подчеркивал не так ли? Но это бред. Есть Украина. Есть семья. Есть будущее, за которое надо бороться. В том числе, чтобы исправить ошибки, которые вы считаете ошибками.

Какой смысл изо дня в день уничтожать себя морально загоняя в депрессию событиями, которые уже в далеком прошлом?

У нас сейчас очень сложная обстановка. Все устали. Много потерь. Неуверенность. Неопределенность.

Но, для того чтобы выжить, нам всем нам нужно четко понимать, что мы хотим? Уничтожить врага, победить и исправлять все, отстраивая новое и качественно другое? Или предстоящие десятилетия петь песни о потерянной и утраченной Родине и искать себе оправдание, потому что кто-то когда-то не так проголосовал?

Политическая ответственность будет. Кто что заслужил, то и получит. Надеюсь. Надеюсь еще и сядут некоторые люди. Но напоминать стоит тогда, когда в этом есть смысл. Когда будет возможность политически влиять на будущее.

Не уничтожайте себя и окружающих, и так деморализованных.

Украина стоит и дерется. Достойно. Устойчивость украинцев поражает весь мир. У нас есть шансы на победу. В первый раз в истории. Есть. Зачем программировать себя не поражение и искать отмазки в прошлом? Зачем совершать потасовку между своими? Зачем? Чтобы переложить ответственность — мы бы победили, если бы нет? Это так не работает. Мы победим. Я не знаю, как. Я не знаю когда. Но другого выбора у нас и не будет. Если проигрываем, гарантированно потеряем все.

Не пилите опилки. Они не пилятся.

Источник: Facebook-страница Романа Доника.