Бывший министр инфраструктуры Украины, защищающий Украину, о результатах визита Зеленского в США:

Я, как и большинство вменяемых людей, вздохнул с облегчением, когда все же состоялась встреча Зеленского и Трампа.

Но скромно напомню, что украинская делегация ездила в США не для того, чтобы в течение суток поссориться, а затем примириться с республиканцами.

Весь август и сентябрь мы слушали историю о каком-то очень тайном, но очень действенном Плане Победы.

5 пунктов и жопиздан!

В режиме онлайн вся нация, затаив дыхание наблюдала, как она готовится: 30%…60%…90%… Loaded!

У большинства, возможно из-за рекламы, создалось впечатление, что Президент сам написал, договорился, приехал, подписал и мы въе@али!

И у всех сейчас смузи-шампанское…

Оно, конечно, прикольно, разве впервые НЕ пьем кофе в Крыму?!

Но проблема в том, что на фронте тоже на эту чушь болезненно реагируют.

Какой-нибудь батальон очень ждет Абрамс, другой хотя бы пару саушек, остальные: б/у, дроны, РЭБы, броню…

И все спрашивают: где наши ракеты и геймченджеры F-16?

Это абсолютно четкий и простой План Победы на несколько км фронта. Есть обеспечение – батальон цел и держит строй, нет: мы погибли и оборона отходит на новые, неподготовленные рубежи.

Итак, поездка в Штаты — это было не формальное согласование Плана Победы, который должен быть раньше согласован в рабочем порядке, а просто красивая презентация очередной идеи ноунейма и теперь мы ждем ответа?

То есть завтра перелома на поле боя не будет?

И, сорри, а теперь что и когда мы будем ждать?

А защищенной электронкой нельзя было его переслать, если через полчаса после передачи над ним будет работать куча людей?

Надеюсь, все опытные положительные эксперты телемарафона, Квартал 95 и многочисленная зеленая челядь уже записалась добровольцами на фронт.

Извините за откровенность, но с этими лучше уже не будет.

Winter is coming.

П.С. Единственное, что идет четко – это переговоры о транзите российского газа и нефти по территории Украины. На кону 11 млрд. долл для Кремля, чтобы потратить на войну против нас и откат тем, кто об этом договаривается

Источник: Facebook Владимира Емельяна