Поездка в Штаты – только красивая презентация? На фронте на это болезненно реагируют - Владимир Омелян
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Бывший министр инфраструктуры Украины, защищающий Украину, о результатах визита Зеленского в США:
Я, как и большинство вменяемых людей, вздохнул с облегчением, когда все же состоялась встреча Зеленского и Трампа.
Но скромно напомню, что украинская делегация ездила в США не для того, чтобы в течение суток поссориться, а затем примириться с республиканцами.
Весь август и сентябрь мы слушали историю о каком-то очень тайном, но очень действенном Плане Победы.
5 пунктов и жопиздан!
В режиме онлайн вся нация, затаив дыхание наблюдала, как она готовится: 30%…60%…90%… Loaded!
У большинства, возможно из-за рекламы, создалось впечатление, что Президент сам написал, договорился, приехал, подписал и мы въе@али!
И у всех сейчас смузи-шампанское…
Оно, конечно, прикольно, разве впервые НЕ пьем кофе в Крыму?!
Но проблема в том, что на фронте тоже на эту чушь болезненно реагируют.
Какой-нибудь батальон очень ждет Абрамс, другой хотя бы пару саушек, остальные: б/у, дроны, РЭБы, броню…
И все спрашивают: где наши ракеты и геймченджеры F-16?
Это абсолютно четкий и простой План Победы на несколько км фронта. Есть обеспечение – батальон цел и держит строй, нет: мы погибли и оборона отходит на новые, неподготовленные рубежи.
Итак, поездка в Штаты — это было не формальное согласование Плана Победы, который должен быть раньше согласован в рабочем порядке, а просто красивая презентация очередной идеи ноунейма и теперь мы ждем ответа?
То есть завтра перелома на поле боя не будет?
И, сорри, а теперь что и когда мы будем ждать?
А защищенной электронкой нельзя было его переслать, если через полчаса после передачи над ним будет работать куча людей?
Надеюсь, все опытные положительные эксперты телемарафона, Квартал 95 и многочисленная зеленая челядь уже записалась добровольцами на фронт.
Извините за откровенность, но с этими лучше уже не будет.
Winter is coming.
П.С. Единственное, что идет четко – это переговоры о транзите российского газа и нефти по территории Украины. На кону 11 млрд. долл для Кремля, чтобы потратить на войну против нас и откат тем, кто об этом договаривается
Источник: Facebook Владимира Емельяна
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