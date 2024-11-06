Росія радіє Трампу, як психлікарняна палата - зміні лікаря - Олександр Невзоров
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Російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Невзоров висловився з приводу того, як росіяни радіють перемозі Дональда Трампа на виборах у США і на що ця "ейфорія" схожа насправді
Росія радіє Трампу, як психлікарняна палата — зміні лікаря.
Хворі на радощах їдять піжами і творять салюти, розхлюпуючи горщики в стелю.
Радість росіян — загадка.
Так, любителя ЕСТ (електросудомної терапії) змінив адепт лоботомії.
А пацієнти щасливі; тріщать про те, як приємно розчленування лобових часток прямо в черепі.
У реальності ж для російського кайфу підстав ніяких немає. Іммобілізацію та уколи ніхто не скасує. А ось процедури можуть стати болючішими.
Росія, як була, так і залишиться важкою світовою хворобою.
З нею боротимуться, але хитріше і підступніше, ніж це робила б романтична доктор Гарріс.
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