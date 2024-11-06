Російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Невзоров висловився з приводу того, як росіяни радіють перемозі Дональда Трампа на виборах у США і на що ця "ейфорія" схожа насправді

Росія радіє Трампу, як психлікарняна палата — зміні лікаря.

Хворі на радощах їдять піжами і творять салюти, розхлюпуючи горщики в стелю.

Радість росіян — загадка.

Так, любителя ЕСТ (електросудомної терапії) змінив адепт лоботомії.

А пацієнти щасливі; тріщать про те, як приємно розчленування лобових часток прямо в черепі.

У реальності ж для російського кайфу підстав ніяких немає. Іммобілізацію та уколи ніхто не скасує. А ось процедури можуть стати болючішими.

Росія, як була, так і залишиться важкою світовою хворобою.

З нею боротимуться, але хитріше і підступніше, ніж це робила б романтична доктор Гарріс.