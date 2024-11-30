Украинский ресторатор Алекс Купер рассказал о ситуации с украинской кухней

Я потерял кучу денег, тонны нервов и десяток лет, пытаясь быть тем, кем я не являюсь, чтобы нравиться тем людям, которые мне на самом деле не нужны.

Сейчас мне 37, и я, как по графику, отвечаю себе на ключевые вопросы: "Кто я?", "Откуда пришел?" и "Куда иду?".

В части этих ответов я понял, что хочу развивать украинскую кухню. Я также осознал, что украинская гастрономия, как и я когда-то, хочет пропустить многие этапы развития и сразу стартовать с файн дайнинг, нео бистро и получить все звезды.

На выходе у нас есть буквально в сто раз больше грузинских ресторанов, чем украинских. А те украинские, что есть или слишком дорогие, или шефские рефлексии, никому не нужные, вроде котлеты из фарша бобров на подушке из эспумы из карпатской вурды.

С одной стороны, мы, рестораторы, через собственные комплексы и попытки пропустить важные этапы. С другой стороны, гости, которые не хотят есть то, что "могут приготовить дома", выходит хе*ня.

Я долго думал, где мы свернули не туда и можно ли что-нибудь с этим сделать.

Мой ответ прост: нужно вернуться к основам. Надо создавать украинские домашние рестораны, тратории, если так проще. Надо научиться делать крутые вареники и крутые борщи. Делать это просто недорого, но вкусно. И добавлять в нашу пищу заботу, а не сервис.

Тяжелая дорога, но эта правда дает мне огромное количество энергии, как будто я возвращаюсь домой после длительных странствий.

Источник: пост Купера в Facebook.