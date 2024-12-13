FT назвала новые даты возможного удара "Орешником" по Украине

Чиновник из США предупреждает об опасности

Уже в субботу или воскресенье, 14-15 декабря, Россия может нанести удар по Украине экспериментальной баллистической ракетой "Орешник", которая била по Днепру.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на представителя Совета национальной безопасности США. Отмечается, что вероятность повторной атаки "Орешником" в названные дни самая высокая.

"Как публично заявил Путин, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник" по Украине, и не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни", — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что, безусловно, Россия хотела использовать это оружие, чтобы запугать Украину и ее союзников. Однако "Орешник" "не изменил правила игры на поле боя" и партнеры продолжают поддерживать Киев.

"Но реальность такова, что Россия, вероятно, владеет лишь небольшим количеством этих экспериментальных ракет, и это оружие имеет меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия регулярно запускает по Украине", — говорит чиновник.

Напомним, Россия не может производить сотни ракет "Орешник" в год, как это заявлялось ранее. Цифра по изготовлению этих баллистических ракет может составлять 25 единиц в год, а не в месяц.

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