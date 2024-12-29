188 особам в Україні уже скасовано інвалідність. Зараз багато що викриється - Кирило Сазонов
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Відомий політолог і військовий ЗСУ прокоментував ситуацію навколо фейкових інвалідностей в Україні
Правоохоронні органи передали вже понад 2000 справ про сумнівну інвалідність. Майже тисячу вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 — викликано до профільного науково-дослідного інституту для переогляду
Цікаво, скільки років ці фейкові інваліди накоплювалися? Бо по Донеччині я пам’ятаю отримані за хабар шахтарські регреси ще за часів… до Незалежності. То вже, мабуть, не має значення, але воно ж не припинялося ніколи.
А як у інших регіонах всі ці роки? Головне, що у 1992, що у 2016 все всіх влаштовувало. Війна трохи внесла корективи в цю закриту тему. Зараз багато що викриється… якщо почнеться розкрутка.
Джерело: пост Сазонова в Facebook.
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