Відомий політолог і військовий ЗСУ прокоментував ситуацію навколо фейкових інвалідностей в Україні

Правоохоронні органи передали вже понад 2000 справ про сумнівну інвалідність. Майже тисячу вже розглянули, 188 особам уже скасовано інвалідність, 388 — викликано до профільного науково-дослідного інституту для переогляду

Цікаво, скільки років ці фейкові інваліди накоплювалися? Бо по Донеччині я пам’ятаю отримані за хабар шахтарські регреси ще за часів… до Незалежності. То вже, мабуть, не має значення, але воно ж не припинялося ніколи.

А як у інших регіонах всі ці роки? Головне, що у 1992, що у 2016 все всіх влаштовувало. Війна трохи внесла корективи в цю закриту тему. Зараз багато що викриється… якщо почнеться розкрутка.

Джерело: пост Сазонова в Facebook.