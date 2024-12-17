Как оформить инвалидность украинцам после ликвидации МСЭК: пошаговая инструкция

Новая система будет максимально цифровизирована

Уже с 1 января 2025 года вместо МСЭК, которые было решено ликвидировать после ряда громких коррупционных скандалов, в Украине заработают команды врачей-практиков. Медико-социальную экспертизу теперь будут проводить в кластерных и надкластерных больницах.

В связи с масштабной реформой начнет действовать и обновленная система оценки повседневного функционирования человека. В МОЗ опубликовали пошаговый маршрут, которой необходимо будет "пройти" пациенту при оформлении инвалидности с начала 2025 года.

Ключевым изменением в новой системе станет не только перенос экспертизы в кластерные больницы, но и диджитализация процесса и создание безбарьерной среды для пациентов, что должно сделать процедуру более прозрачной и доступной.

В Минздраве подчеркнул, что система будет обновляться постепенно, чтобы отработать все новые механизмы и защитить права и интересы людей.

При этом, уже с 1 января 2025 пациентам нужно будет пройти обновленный "маршрут" при оформлении инвалидности. Он будет состоять из девяти шагов, которые будут максимально упрощены и цифровизированы.

Как украинцам оформить инвалидность в 2025 году: пошаговая инструкция

Шаг 1. В первую очередь семейный врач подготавливает дело пациента и выбирает вместе с ним удобное медучреждение.

Шаг 2. Врач в электронной системе заполняет направление и высылает его в выбранную больницу. Направление пациента на оценивание происходит без заседания ВКК.

Шаг 3. В больнице администратор проверяет информацию в документах.

Шаг 4. После этого система автоматически ставит пациента в электронную очередь в самое ближайшее доступное время к команде профильных специалистов.

Шаг 5. В день оценивания врачи из экспертной команды получают доступ к данным пациента.

Шаг 6. Все материалы по делу пациента ведутся и хранятся в электронном виде.

Шаг 7. Команда экспертов принимает коллегиальное решение.

Шаг 8. Пациент может провести аудио- и видеозапись оценивания, а также привести с собой доверенное лицо

Шаг 9. Пациент получает результаты оценивания по электронной почте или заказным письмом.

Что еще изменилось:

Минздрав создал 1348 экспертных команд из 4300 врачей разных специализаций. Это в три раза больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК.

Команды теперь формируются по специализациям врачей (хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая и т.п.).

Минздрав определил список врачей, которые будут работать в Центре оценивания функционального состояния личности. Их задачей станет экспертная поддержка и пересмотр решений при обжаловании пациентом.

"Интерактивная карта заведений и дашборды уже доступна на сайте Минздрава, а список врачей и контактные данные публикуются на информационных ресурсах больниц", – добавили в министерстве.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 4 октября ДБР сообщило о разоблачении руководителя Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

Это привело к дальнейшей масштабной проверке МСЭК в разных отраслях. Как выяснилось, случай оказался далеко не единичным. Ситуация вокруг МСЭК превратилась в скандал года. После того как президент Владимир Зеленский инициировал ликвидацию МСЭК, полетели первые головы. Так, было уволено руководство Центральной медико-социальной экспертной комиссии и не только.

25 октября Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что МСЭК в том виде, как они существуют, будут ликвидированы уже в этом году.

20 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12178, которым предлагается ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии. Проект закона предлагает с 1 января 2025 года заменить МСЭК командами врачей-практиков.