Чем будут заменять скандальные МСЭК: в Минздраве рассказали об изменениях в рамках реформы

Заведения по всей Украине были выбраны максимально доступными и соответствующими современным стандартам.

В Украине полным ходом продвигается реформа, призванная заменить скандально известные медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), которые стали широким полем для масштабных злоупотреблений. В частности, уже определен перечень заведений с экспертными командами, которые заменят МСЭК.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Отмечается, что учреждения по всей Украине были выбраны максимально доступными и соответствующими современным стандартам.

"Экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности будут работать в 286 больницах по всей Украине. Новые заведения избраны таким образом, чтобы быть максимально доступными для людей и одновременно соответствовать современным стандартам качества медицинских услуг", — говорится в сообщении.

Что еще изменилось:

Минздрав создал 1348 экспертных команд из 4300 врачей разных специализаций. Это в три раза больше по сравнению с предыдущей системой МСЭК.

Команды теперь формируются по специализациям врачей (хирургическая, травматологическая, кардионеврологическая, психиатрическая и т.п.).

Минздрав определил список врачей, которые будут работать в Центре оценивания функционального состояния личности. Их задачей станет экспертная поддержка и пересмотр решений при обжаловании пациентом.

"Интерактивная карта заведений и дашборды уже доступна на сайте Минздрава, а список врачей и контактные данные публикуются на информационных ресурсах больниц", – добавили в министерстве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО по фактам многочисленных нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для должностных лиц поручил ликвидировать эту систему. По его мнению, ответственность должны понести в центральных органах власти по вертикали контроля за МСЭК.

25 октября Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что МСЭК в том виде, как они существуют, будут ликвидированы уже в этом году.

20 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12178, которым предлагается ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии. Проект закона предлагает с 1 января 2025 года заменить МСЭК командами врачей-практиков.