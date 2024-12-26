Из-за ликвидации МСЭКов людей с инвалидностью будут мобилизовать? В МОЗ дали конкретное разъяснение

Доверяйте только официальным источникам

Начиная с 1 января 2025 года вместо МСЭК, которые было решено ликвидировать после ряда громких коррупционных скандалов, в Украине заработают команды врачей-практиков, а процедура прохождения медико-социальной экспертизы значительно изменится.

В связи с этим в сети начали активно распространяться фейки о том, что людей с инвалидностью будут мобилизовать из-за ликвидации МСЭКов. В МОЗ назвали данную информацию ложной и предоставили официальную информацию.

"Друзья, в последнее время распространяются фейки, что с 1 января 2025 года людей с инвалидностью будут мобилизовать из-за ликвидации МСЭКов и якобы автоматической отмены статуса инвалидности. Объясняем, как все будет на самом деле", — говорится в сообщении.

В МОЗ развеяли популярные "мифы" среди украинцев и заявили о том, что все люди, которые имеют инвалидность, продолжат получать льготы, услуги, помощь и отсрочку от мобилизации, на основании заключения МСЭК в течение всего срока его действия.

Кроме этого, информация о том, что все мужчины с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны пройти переосвидетельствование по установлению инвалидности, не соответствует действительности.

"Эта категория людей будет проходить повторный осмотр исключительно в случае, если в течение 2022-2024 годов они должны были пройти его, но не смогли по уважительным причинам и в соответствии с исключениями в законодательстве на время военного положения", — подчеркнули в ведомстве.

Также, стало известно о том, что команды из врачей-практиков, которые заменят МСЭК с 1 января 2025 года, устанавливают или отменяют инвалидность исключительно на основании критериев, прописанных в законодательстве.

Без изменений останется то, что инвалидность гарантирует отсрочку от мобилизации, доступ к льготам, социальным гарантиям и помощи.

Изменится лишь то, что вместо МСЭК с 1 января 2025 года будут работать экспертные команды врачей. Они будут оценивать повседневное функционирование человека прозрачно и по четким критериям.

"Будьте внимательны к информации! Пользуйтесь только официальными источниками, например страница Министерства здравоохранения Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 октября Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что МСЭК в том виде, как они существуют, будут ликвидированы уже в этом году.

20 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12178, которым предлагается ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии. Проект закона предлагает с 1 января 2025 года заменить МСЭК командами врачей-практиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в МОЗ опубликовали пошаговый маршрут, которой необходимо будет "пройти" пациенту при оформлении инвалидности начиная с 2025 года.