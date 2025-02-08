Активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones" Юрий Касьянов о резонансе, который вызвали совместные фото Залужного и Кивалова:

Фото Залужного с Киваловым переполнило ленту. Верный признак того, что кто-то готовится к выборам и заранее тщательно уничтожает репутацию потенциального электорального конкурента.

Как известно, чем выше забираешься, тем больнее падать. Валерий Федорович проходит путь от народного любимца с колоссальным рейтингом до бывшего генерала, бежавшего от войны в Лондон.

Так скажут, потому что когда у тебя ослепительно белоснежный мундир, даже одно маленькое пятнышко может его испортить. Не страдает репутация только таких людей, как Леша Арестович: что он не скажет, во что не вляпется, куда не перекинется — его поклонники ему все простят, потому что у них таких же серая, засаленная одежда.

Залужный, вероятно, никогда и не думал идти в президенты, никогда не действовал как политик, иначе не стал бы защищать диссертацию во время войны, да еще и у такого одиозного персонажа как Кивалов. И не ушел бы из армии по здоровью во время войны, сколько бы его ни просили.

Залужный — не политик и не соперник, это народная любовь сделала его таким, вытолкнула на пьедестал, а теперь народное презрение сбрасывает вниз. От любви до ненависти один шаг.

В мире нет безупречных людей. Оставьте Залужного в покое; я точно знаю, что Валерию Федоровичу очень тяжело далась вся эта закулисная суета вокруг кресла главкома и внезапной популярности. Он хотел бы воевать, но платит теперь высокую цену за кратковременную народную любовь.

Источник: Facebook Юрия Касьянова