Активіст ініціативи "Армія SOS", керівник ініціативи "A.Drones" Юрій Касьянов про резонанс, який викликали спільні фото Залужного та Ківалова:

Фото Залужного з Ківаловим переповнило стрічку. Вірна ознака того, що хтось готується до виборів, і заздалегідь старанно знищує репутацію потенційного електорального конкурента.

Як відомо, чим вище забираєшся, тим болючіше падати. Валерій Федорович проходить шлях від народного улюбленця з колосальним рейтингом до колишнього генерала, який втік від війни в Лондон.

Так скажуть, бо коли в тебе сліпуче білосніжний мундир, навіть одна маленька плямочка може його зіпсувати. Не страждає репутація тільки таких людей, як Льоша Арестович: що він не скаже, у що не вляпається, куди не перекинеться — його шанувальники йому все вибачать, бо в них самих такий самий сірий, засмальцьований одяг.

Залужний, імовірно, ніколи і не думав іти в президенти, ніколи не діяв як політик, інакше б не став захищати дисертацію під час війни, та ще й у такого одіозного персонажа як Ківалов. І не пішов би з армії за здоров'ям під час війни, скільки б його не просили.

Залужний — не політик, і не суперник, це народна любов зробила його таким, виштовхнула на п'єдестал, а тепер народне презирство скидає вниз. Від любові до ненависті один крок.

У світі немає ідеальних людей. Залиште Залужного в спокої; я точно знаю, що Валерію Федоровичу дуже важко далася вся ця закулісна метушня навколо крісла головкому і раптової популярності. Він би хотів воювати, але платить тепер високу ціну за короткочасну народну любов.

Джерело: Facebook Юрія Касьянова