У Путина анонсировали важную встречу. Есть 4 сценария для Украины - Вадим Денисенко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Нардеп описал, что для Украины будет означать заседание Совбеза
Россияне проанонсировали "большое заседание Совбеза на следующей неделе.
Для большей интриги сказали, что это заседание, которое очень многие ждут (на сколько я понимаю, подразумевается ответ на наши удары по стратегическим аэродромам).
Все мы прекрасно уже понимаем, что арсенал действий у Путина очень ограничен. Ядерки нет и не будет. "Орешник" явно не нуждается в заседании Совета безопасности.
Какие тогда могут быть сценарии?
1. Худший. Начнется подготовка к мобилизации или даже объявленная мобилизация. Технически они с апреля готовы к ней. Я не верю в бунты против мобилизации. Если до этого (мобилизации) дойдет, будет, как и в прошлый раз: "дракон" забрал 300 тысяч, а остальные счастливы, что их пронесло.
2. Очень плохой. Объявления новых регионов по территории России (прежде всего Харьковская область).
3. Очень плохой. Будет сделано обращение в КНДР помочь с людьми. Напомню, на прошлой неделе Шойгу был у Кима. На мой взгляд, максимум, что Корея может дать Путину — это 100 тысяч. Но если это будет сразу 100 тысяч – это очень серьезная проблема для нас.
4. Ничего не будет.
Я специально пишу о плохих сценариях. Лучше быть готовым к худшему, хотя надеюсь победит сценарий номер 4.
И не исключено, что этот анонс нужен Путину, чтобы ему снова позвонил Трамп. И, возможно, Си.
Источник — пост Вадима Денисенко в Фейсбуке.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.