Нардеп описал, что для Украины будет означать заседание Совбеза

Россияне проанонсировали "большое заседание Совбеза на следующей неделе.

Для большей интриги сказали, что это заседание, которое очень многие ждут (на сколько я понимаю, подразумевается ответ на наши удары по стратегическим аэродромам).

Все мы прекрасно уже понимаем, что арсенал действий у Путина очень ограничен. Ядерки нет и не будет. "Орешник" явно не нуждается в заседании Совета безопасности.

Какие тогда могут быть сценарии?

1. Худший. Начнется подготовка к мобилизации или даже объявленная мобилизация. Технически они с апреля готовы к ней. Я не верю в бунты против мобилизации. Если до этого (мобилизации) дойдет, будет, как и в прошлый раз: "дракон" забрал 300 тысяч, а остальные счастливы, что их пронесло.

2. Очень плохой. Объявления новых регионов по территории России (прежде всего Харьковская область).

3. Очень плохой. Будет сделано обращение в КНДР помочь с людьми. Напомню, на прошлой неделе Шойгу был у Кима. На мой взгляд, максимум, что Корея может дать Путину — это 100 тысяч. Но если это будет сразу 100 тысяч – это очень серьезная проблема для нас.

4. Ничего не будет.

Я специально пишу о плохих сценариях. Лучше быть готовым к худшему, хотя надеюсь победит сценарий номер 4.

И не исключено, что этот анонс нужен Путину, чтобы ему снова позвонил Трамп. И, возможно, Си.

Источник — пост Вадима Денисенко в Фейсбуке.