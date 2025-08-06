США одобрили новый пакет помощи Украине: какая сумма и на что пойдет

Пакет охватывает услуги по ремонту и поддержке артиллерийских 155-мм пушек М777.

США 5 августа приняли решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его стоимость составит 203,5 миллиона долларов, а пойдет пакет в подавляющем большинстве на ремонт военной техники и транспортировку оборудования.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Речь идет об одобрении пакета со стороны Государственного департамента США.

Известно, что пакет включает услуги по ремонту и поддержке артиллерийских 155-мм пушек М777. Также в состав пакета войдут услуги по транспортировке и консолидации. Главным подрядчиком выступит компания BAE Systems, также позже будут выбраны подрядчики для транспортировки и других нужных услуг.

Украина получает американские пушки М777 с апреля 2022 года. За этот период США и страны НАТО передали Украине более 100 гаубиц. М777 получила очень положительные отзывы среди украинских военных.

Отметим, между тем американские сенаторы-республиканцы предложили новый способ вооружать Украину без расходов для бюджета США. Европейские союзники смогут финансировать поставки американского оружия через специальный фонд.

Кроме того, в Сенате США утвердили миллиард на помощь Украине в 2026 году, а также предложили законопроект о предоставлении Украине десятков миллиардов долларов в течение следующих двух лет. При этом финансировать помощь предлагается за счет замороженных активов российского режима, соглашения о полезных ископаемых и европейских союзниках.

Кроме США Польша уже готовит новые пакеты военной помощи для Вооруженных сил Украины. Допускается, что все вооружения в рамках новых пакетов помощи от Варшавы Киев получит уже до конца 2025 года.