Ограничить прибыль России: в Минфине США анонсировали новые санкции против Кремля

Минфин США настроен на продление санкций против РФ

США продолжат введение санкций против российского режима, чтобы ограничить незаконные доходы, которые до сих пор способен получить Кремль. Российская способность к финансированию войны будет подорвана.

Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент. Он отметил, что санкции будут не просто вводиться, но и будет обеспечиваться их выполнение.

"Министерство финансов будет продолжать вводить и полностью выполнять наши санкции, чтобы ограничить незаконные доходы России", — написал он, не вдаваясь в подробности.

Заявление Бессента появилось после того, как сенаторы Демократической партии обнародовали доклад о санкциях против России. В докладе отмечается, что пренебрежение санкциями времен администрации 46-го президента США Джозефа Байдена после прихода к власти Дональда Трампа позволило России вернуть боеспособность армии и продолжить войну против Украины.

Как сообщалось ранее, представитель Трампа Стив Виткофф отправился в Москву 6 августа, где должен провести встречу с руководством Кремля. Президент США говорил, что по итогам этих переговоров примет решение о введении пошлин против партнеров России.

15 июля 2025 года Трамп заявил, что "очень разочарован действиями Путина" и пригрозил введением пошлин, если Россия не согласится на переговоры в течение 50 дней. Однако 28 июля вышло новое заявление – американский президент сказал, что сократит установленный для России срок достижения соглашения с Украиной. Если раньше он был 50 дней, то теперь будет 10-12. По данным представителя США в ООН, Трамп хочет заключить соглашение до 8 августа.