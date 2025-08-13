Встреча Трампа и Путина под угрозой? На Аляске испугались огромного вулкана (фото)

Во всем виноват вулканический пепел из РФ

Встреча Трампа и Путина должна пройти на Аляске уже 15 августа. Однако, кажется, природа против — авиакомпания Alaska Airlines накануне вынуждена была отменить рейсы в города Ном и Коцебу из-за вулканического пепла, который принесло с российской Камчатки.

Как сообщает KNOM, пепел выбрасывает вулкан Ключевского после мощного землетрясения на Камчатке в конце июля. Это стало причиной предупреждения от Консультативного центра о вулканическом пепле на Аляске в Анкоридже.

Согласно предупреждению, опубликованному утром 12 августа, ожидается, что шлейф пепла продержится в регионе не менее 18 часов. Он создает опасность для полетов, объяснил метеоролог центра по координации предупреждений Дэвид Кочевар.

Также могут быть удары по бортовым приборам или царапины лобового стекла. Пепел чрезвычайно грубый и способен поцарапать поверхности. Это одна из главных проблем Дэвид Кочевар

Вулкан Ключевского выбросил пепел на высоту до 7000 метров

Вулкан Ключевского

Шлейф пепла 5 августа распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. Вулкан Ключевского – один из самых активных вулканов на Камчатском полуострове. Его высота 4750 метров. Он проснулся после мощных подземных толчков на Камчатке.

