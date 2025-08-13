Шанс для Путина без шансов для Трампа: в США жестко критикуют встречу на Аляске

Аналитики иронически отмечают, что поспешно спланированный саммит станет шансом для Путина, тогда как Трамп оказывается без шансов

Решение президента США Дональда Трампа встретиться на Аляске с российским правителем Владимиром Путиным может оказаться победой именно для последнего. Путин, бывший кагэбист со стажем, может повлиять на Трампа, заставив его пересмотреть позиции касательно Украины и Европы — чего в Киеве и Брюсселе точно хотели бы не допустить.

Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. Собеседники сказали изданию, что поскольку Путин настаивает на "мирных предложениях", выгодных России и абсолютно невыгодных Украине, есть много опасений, что он обратит встречу с Трампом в свою пользу.

"После скандала между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете европейцы, украинцы и сторонники Украины в администрации сформировали политику, направленную на то, чтобы помочь Украине продолжать борьбу и не допустить, чтобы Трамп принял точку зрения России в конфликте", — напомнил изданию вице-президент по исследованиям в Фонде Карнеги за международный мир Эндрю Вайс. По его мнению, встреча Трампа и Путина действительно станет проверкой — но не готовности Путина к миру в Украине, а выдержит ли эту встречу политика Украины и Европы.

Тем временем в администрации США пытаются адвокатировать решение Трампа, а встречу называют примером преданности американского президента задекларированным публично целям — "прекращению кровопролития в Украине". Но критики выражают опасения, что Трамп подвергнется влиянию Путина, известного манипулятора.

Более того, аналитики иронически отмечают, что поспешно спланированный саммит станет шансом для Путина, тогда как Трамп оказывается без шансов получить прорыв в вопросе Украины. Путин упорно демонстрирует, что на поле боя он якобы может добиться гораздо большего, чем путем переговоров.

"Россияне хотят достичь соглашения, которое США не смогут нарушить. Сначала они были в восторге от Виткоффа, поскольку он является прямым каналом связи с Трампом, но теперь они разочарованы, что вокруг разговора нет никакой структуры", — сказала изданию Фиона Хилл, занимавшая должность в Совете национальной безопасности в первой администрации Трампа. Она отметила, что, несмотря на согласие Путина на встречу, он хочет деталей, которые будут проработаны позже. И на руку Путина играет то, что Трамп не тот человек, который уделяет внимание деталям, как и большинство членов его новой администрации.

Напомним, что встреча Трампа и Путина на Аляске запланирована на 15 августа. Главы США и России встретятся, чтобы обсудить пути прекращения войны между РФ и Украиной. В Белом доме уверяют, что каких-либо соглашений на этой встрече не будет – глава Белого дома хочет посмотреть на позиции российского правителя.

В то же время, как сообщал "Телеграф", вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что от возможного соглашения будут недовольны все стороны. По его словам, на встрече с Путиным Трамп попытается убедить его сесть за стол переговоров. Сам Трамп ляпал об "обменах территориями" — СМИ попытались выяснить, как будет выглядеть карта Украины из-за этих "обменов".