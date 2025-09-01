Председатель Advanter Group, основатель Kyiv Foresight Foundation, глобальный посол Singularity University, профессор КНУ имени Тараса Шевченко о том, как сейчас выглядят условия победы и чем Украина может уступить Путину

Хочу начать эту колонку с утверждения, что компромисс между Россией и Украиной на одном уровне рефлексии невозможен. Массированные российские удары по Украине (не менее 25 погибших в Киеве; повреждены офисы Представительства ЕС и British Council) прямо противоречат нарративу "готовности Кремля к рациональной деэскалации".

Стратегический интерес РФ – это восстановление империи из-за уничтожения независимости Украины. Стратегический интерес Украины – это сохранение своей независимости, обретение субъектности и дистанцирование от империи. Поскольку эти интересы противоположны и не имеют ни одной зоны пересечения, переговоры о мире на таком уровне теряют смысл.

Однако, если посмотреть на ситуацию с более высоким уровнем рефлексии, где усиление или проигрыш России не отвечает интересам Китая и США, появляется простор для поиска решений. В этом пространстве можно добиться мира, который обеспечит восстановление территориальной целостности Украины, но в то же время позволит РФ (Путину, российским "элитам") сохранить "лицо".

Две зоны интересов

Существует четкая дихотомия между целями Украины и России. Не обсуждаемая глобальная стратегия Украины должна предусматривать доконструкцию РФ и деколонизацию порабощенных Россией народов Стратегическая цель желательна — возвращение Крыма и восстановление территориальной целостности; стратегическая цель минимальна – сохранение независимости и усиление глобальной субъектности. Цель же Путина – восстановление империи, превращение Украины в "failed state" на минимальной территории и организация новой "Ялты" с лидерами США и Китая.

Для Украины есть красные линии, которые она не уступит:

Никакого юридического признания аннексии. Вопрос "фактических линий" может быть только временным режимом без политического признания.

Интеграция в ЕС – это не предмет переговоров, она должна быть ускорена и необратима. Только Украина имеет право определять стремление по присоединению к союзам.

Безопасный "зонтик" (двусторонние оборонные соглашения, интегрированный ПВО/ПРО) является не условием торга, а условием мира.

Ответственность за военные преступления – вне мандата любого соглашения.

Репарации и компенсации должны быть закреплены принципом, который Россия платит за восстановление Украины.

Что можно дать Путину?

Чтобы Путин согласился на мир, ему необходимо предложить пряники, которые не вредят стратегическим интересам Украины. Это может быть внутренний "нарратив победы", создание образа "рационального мира" и получение возможности для восстановления экономики самой РФ. Также возможно возобновление стратегического статуса и диалога с крупными государствами, что поможет избежать полной зависимости от Китая. Многие из наших коллег международных экспертов делают акцент именно на этом напряжении в отношениях между РФ и КНР. На столе "Аляски" также, возможно, были и энергетические соглашения (потенциальный возврат Exxon в Sakhalin-1 и т.п.). Еще раньше речь шла о совместных проектах США и России в Арктике и по добыче критических материалов.

В то же время ключевым механизмом гарантий становится "автоматический снапбек" — юридический механизм, согласно которому санкции автоматически восстанавливаются в случае нарушения договоренностей. Это делает соглашение неотвратимым и минимизирует риски реванша. Автоматичность и четкие триггеры, такие как новые ракетные удары, не позволят стороне-нарушителю избежать последствий. Законодательно закреплены автоматические триггеры в законах ЕС, США и других стран G7 (retriggering clauses с четкими условиями re-imposition).

Такой план – это не о капитуляции, а о прагматической модели мира, которая минимизирует риски для Украины и создает механизмы принуждения для России, заставляя ее действовать в более выгодных для нас рамках.

Как это "продать" Кремлю?

Даже самый прагматичный план мира не сработает, если его нельзя продать той стороне, которая должна его реализовать. Для Кремля этот план – не о поражении, а о выходе из тупика. Итак, что Россия может "получить" в результате такого соглашения?

1. "Фиксируем то, что уже достигнуто". Внутри России можно представить это как победу. Режиму удалось остановить дальнейшие потери, которые, как признают даже китайские эксперты, неизбежны. Также "сохраняется" Черноморский флот (по крайней мере, юридически), а прямая угроза путинскому режиму удаляется. Это дает Кремлю возможность заявить, что он "защитил" русский народ.

2. "Экономическое восстановление". Соглашение предусматривает предполагаемое и поэтапное смягчение отдельных санкций синхронно с деэскалацией и деоккупацией. Это позволит российскому руководству представить окончание войны как первый шаг к выходу из международной изоляции и восстановлению экономики, которая сейчас находится под большим давлением.

3. "Великое государство". Соглашение возобновляет стратегические каналы общения с США, ЕС и Турцией. Это позволит Путину снова чувствовать себя "великим игроком", сидящим за одним столом с лидерами Запада, а не находящимся под санкциями изгоем.

4. "Юридически РФ ничего не теряет". Это тончайший момент, позволяющий российской пропаганде сохранить лицо. Юридически вопрос статуса оккупированных территорий остается непризнанным, что позволяет Кремлю не признавать их "потерю". В то же время фактически Россия выводит войска и мир наступает. Таким образом, Путин может избежать внутреннего осуждения за "потерю территорий", которые были им же аннексированы.

Почему Китай не заинтересован в победе Путина?

В последнее время в ведущих мировых изданиях, таких как Financial Times, Foreign Affairs и The Economist, все чаще появляются материалы, свидетельствующие об изменении отношения Китая к России.

Эксперты подчеркивают, что у Пекина растет скепсис по поводу российских целей и долгосрочной совместимости с КНР, а также охлаждение в РФ из-за роста расходов от ассоциации с агрессором. Это не просто наблюдение, а сигнал, что война, развязанная Россией, не отвечает стратегическим интересам Китая. Пекин демонстрирует структурный скепсис к долгосрочной выгоде от "победы" РФ, но продолжают работать каналы торговли продукцией двойного назначения; это скорее торг с США при условии Китая и хеджирования рисков.

Китайские эксперты видят очевидные вещи, которые до сих пор игнорируют в Кремле – те факторы, которые взрывают "российскую мощь". Так, колонка Фена Юйцзюня в The Economist, например, формулирует четыре ключевых фактора, делающих поражение РФ практически неизбежным. Среди них:

Сверхвысокий уровень сопротивления и единства Украины, который Россия не смогла сломать.

Широкая международная поддержка Украины. Добавлю, что даже изменение позиций Трампа откровенно антиукраинская позиция некоторых европейских политиков влияет на усиление помощи со стороны союзников Украины.

Несостоятельность РФ к современной войне, требующая мощной индустриальной базы и эффективных систем управления. Здесь уточню, что Россия продемонстрировала способность адаптироваться на фронте и способность индустриализировать производство, например, БпЛА. Однако современная война требует еще более высокого уровня адаптивности и доступа к компонентной базе, которая достигается только за счет межгосударственного партнерства.

"Информационный кокон", в котором живет российское руководство, оторван от реальности.

Вывод однозначен: Россия рано или поздно будет вынуждена уйти со всех оккупированных территорий. Это показывает, что война не просто не выгодна Пекину – она вредит стратегическим отношениям между КНР и РФ.

"Китайская клаузула" или как Пекин может стать частью гарантий

Китай заинтересован в том, чтобы война закончилась, ведь подрывает экономические и геополитические интересы КНР. Война вредит торговле, создает риски вторичных санкций и ставит Китай в неловкое положение партнера агрессора.

Это создает уникальное пространство для сотрудничества. В пакете мирных соглашений может быть добавлена так называемая "китайская клаузула". Это означает, что Китай может войти в состав верификационной миссии вместе с другими нейтральными странами, такими как Турция или Швейцария.

В случае нарушений соглашения со стороны России Китай может обязаться автоматически свернуть экспорт критических компонентов и финансовые услуги для российских контрагентов. Такую возможность подтверждают китайские эксперты.

Таким образом, стратегическое сотрудничество с Китаем даже через этот механизм может стать ключевым инструментом для сдерживания России. Украина и ее союзники могут использовать это напряжение в отношениях Москвы и Пекина, чтобы создать дополнительный рычаг давления и обеспечить исполнение мирных соглашений. Это делает возможный мир более надежным, а риски реванша – меньше.

Крым, Донбасс и репарации: где и как мы возвращаем свое?

Вопрос возвращения временно оккупированных территорий – это самая болезненная и сложная точка в любых мирных переговорах. И здесь главное понимать: суверенитет Украины не обсуждается. Вопросы Крыма и Донбасса, оккупированных еще в 2014-2021 годах, не могут быть предметом торга. Наша цель – это не заморозка конфликта, а полное восстановление территориальной целостности.

Структура сделки: путь к невозвращению

Чрезвычайную значимость имеет сама структура грядущего соглашения. Она должна быть такой, что исключит возможность любой "заморозки" конфликта и создаст механизм, который не позволит РФ снова начать агрессию.

Основные принципы, на которых должно базироваться соглашение

Никаких "вечных пауз". Любое прекращение огня должно быть неразрывно связано с демилитаризацией полосы, выводом вооружений и четкими сроками для последующих шагов. Временные варианты из "kill switch". Если часть территорий временно остается под контролем РФ, это может быть только как крайний вариант сроком не более 3-5 лет, с "kill switch" — механизмом, автоматически аннулирующим соглашение при первом же нарушении. Такой временный статус должен находиться под полным международным контролем. Индустриальная нейтрализация. Соглашение должно содержать положения об индустриальной нейтрализации РФ, особенно в части производства ракет и других наступательных вооружений. Это снизит потенциал России к реваншу. Ускорение полного выхода. Приоритетом является скорейший выход врага к линиям по состоянию на 23 февраля 2022 года. Автоматические гарантии безопасности. Гарантии безопасности для Украины должны быть не просто политическими декларациями, а закреплены на уровне законов стран-гарантеров с автоматическим действием при нарушении Соглашения со стороны РФ. Это не обещания, а обязательные юридические последствия. Предотвращение реванша. Запрет на размещение ударных ракет и артиллерийских систем в 200-километровой зоне от границы. Этот механизм должен сопровождаться автоматическими системами контроля, а наблюдающаяся миссия должна иметь право интердикции — то есть право останавливать нарушения, а не только их фиксировать. Это логический шаг для уменьшения любого соблазна к реваншу со стороны России.

Этапы реализации сделки

Этап 0. "Стоп-кран" (T0 – T+30 дней)

Полный взаимный огневой стоп с часовым окном, затем 72 часа, затем 30 дней. Выход РФ из ЗАЭС и 15–20 км демилитаризованная зона под контролем МАГАТЭ/ООН. Обмен всех-всех (военнопленные, гражданские, депортированные дети). Верификация: смешанная миссия из стран вне НАТО (например, Швейцария, Бразилия, Индия, Египет) или Турция; технологический мониторинг (спутники, БпЛА, детекторы). Важно: миссия с исполнительным мандатом (не только "наблюдение"), без права вето любой стороны, с исключением саботажа инспекций со стороны отдельных участников. Нулевая политика признания: все стороны в письменном виде утверждают, что линия прекращения огня — сугубо техническая.

Стимул для РФ: временная разблокировка части морского страхования/логистики несанкционных грузов; предварительная дорожная карта снятия отдельных персональных/секторальных санкций после подтверждения следующих этапов.

Если в течение этапа 0 фиксируется хотя бы одна крупная ракетная атака – автоснапбек всех послаблений + расширение торгового эмбарго.

Этап 1. Вывод к линиям по состоянию на 23.02.2022 (T+6 месяцев)

Поэтапный отвод РФ (секторами 20-30 км в месяц) с привязкой к "траншам" стимулов.

Развертывание коалиционной миссии ДМЗ 10–20 км с мандатом на проведение инспекций, блок-посты, установка сенсоров.

Интегрированная украинская ПВО/ПРО + дальнобойные средства остаются; Украина обязуется не бить по гражданским объектам вглубь РФ при соблюдении соглашения РФ (удары по военным целям — по отдельным правилам деэскалации).

Стимул для РФ: частичное временное ослабление отдельных ограничений (страхование нефтяного флота, вторичные санкции в отношении конкретных невоенных секторов).

Автоматический возврат и усиление санкций + размораживание части активов РФ в пользу Украины при любой верифицированной попытке возобновления активных боевых или террористических.

Этап 2. Решения по территориям, оккупированным в 2014–2021 годах (Крым/ОРДЛО) — T+36 месяцев

Как мы видим сейчас, возможный пакет сделок будет включать один из двух вариантов возвращения оккупированных территорий. Ни один из них не предусматривает юридическое признание потерь территорий Украиной.

Приоритетный вариант (А): Он предполагает поэтапный выход русских войск. После этого на территориях внедряется переходная международная администрация под мандатом ООН или коалиции, которая будет действовать 12-24 месяца. После окончания этого срока на территорию возвращаются украинские власти в полном объеме вместе с внутренне перемещенными лицами.

Неприемлемый вариант (Б): Похож на решение по Сирии, но он может рассматриваться партнерами как "компромисс" только при чрезвычайно высокой цене для РФ. Этот вариант подразумевает временную аренду военной базы в Севастополе для русского флота на 5-10 лет под твердым интернациональным контролем. Хотя это дало бы РФ "символ", что "флот не изгнан немедленно", Украина получила бы полный контроль над Крымом. Но нам следует сделать все возможное, чтобы этот вариант был снят с повестки дня.

Стимул для РФ: дорожная карта более ощутимой экономической нормализации после завершения Этапа 2 (но сохранение контроля импорта оружия). При любой попытке саботажа санкционный автоснапбек и автоперевод части замороженных активов РФ в Фонд восстановления Украины.

Принцип "Россия платит" и механизм репараций

Параллельно с возвращением территорий, ключевым элементом является репарация. Закрепляется принцип: Россия платит. Механика может быть креативной и поэтапной.

Фонд восстановления Украины должен наполняться с замороженных активов РФ, а также процентов от их использования. Важнейший аспект – использование этих активов в качестве триггера. В случае каких-либо нарушений условий мирного соглашения со стороны России часть замороженных активов безвозвратно переходит Украине. Это превращает репарации не только в компенсацию, но и в мощный инструмент принуждения к миру. И Украина должна быть упорной и прагматичной в этом процессе.

От иллюзий к прагматизму

Итак, мы имеем дело с двумя параллельными реальностями. Одна – это мир иллюзий, в котором кто-то все еще верит, что компромисс возможен на основе братских народов или что мы можем просто договориться с агрессором. Другое – это мир прагматических решений, в котором мы признаем: Россия понимает только язык силы и жестких механизмов принуждения.

Ключ к миру лежит не в уступках, а в создании такой архитектуры мира, делающей любое его нарушение для РФ экономически и политически невыгодным. Это не капитуляция, а жесткая, прагматичная модель победы.

Наша задача – превратить устойчивость и потенциальную победу в поле боя в юридическую и экономическую победу. Это сложный, но единственно верный путь для возвращения своего. Он требует от нас настойчивости, стратегического мышления и готовности заключать соглашения, которые могут казаться неидеальными, но единственный реальный способ гарантировать долгосрочную безопасность Украины.