Путин мыслью богатеет. В кабинете Герасимова заметили странную карту

На ней было 6 областей Украины

В кабинете начальника Генштаба России Валерия Герасимова заметили странную карту. Ведь на ней якобы в состав России вошли 6 украинских областей.

Об этом пишут росСМИ, публикуя соответствующие фото. Отмечается, что эта карта была замечена во время выступления Герасимова.

Карта, где в состав России вошли Одесская и Николаевская области вместе с Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской, якобы висела на стене в кабинете Герасимова. На ней линия, отделяющая от Украины все частично оккупированные области, простирается до границ с Молдовой и Румынией.

Карта в кабинете Герасимова

Как может выглядеть карта в кабинете Герасимова

Карта в кабинете Герасимова

Кроме того, по этой карте Россия якобы получает полный доступ к Черному морю и его контроль. В сети эту карту уже якобы оценили как некий намек или послание.

До этого заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса в июне докладывал американским сенаторам о намерениях России оккупировать Одессу и Николаев. При этом, если карта действительно правдива, WSJ пишет, что тогда она отражает российские военные цели, охватывая половину Украины, включая Харьков и Одессу.

Напомним, что в США уже ответили на предложения об "обмене территорий" и создание так называемой "буферной зоны". В то же время в Офисе президента Украины отметили, что глава Белого дома Дональд Трамп не давит на Украину по поводу этих предложений Кремля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал три главных блока гарантий безопасности.