Укр

Усик и Фьюри определят абсолютного чемпиона мира: где смотреть бой за пределами Украины

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Поединок станет легендарным для украинца Новость обновлена 18 мая 2024, 21:11
Поединок станет легендарным для украинца. Фото twitter.com/sportbible

Сегодня определится абсолютный чемпион мира

Уже сегодня, 18 мая, в Саудовской Аравии состоится бой Александр Усик — Тайсон Фьюри. В этом поединке определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

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Трансляцию поединка можно посмотреть буквально из каждого уголка мира. "Телеграф" рассказывает, где смотреть бой Усик — Фьюри за границей.

В Украине транслировать боксерский вечер традиционно будут на платформе MEGOGO. Ориентировочное начало — после полуночи по киевскому времени.

Так как немало наших сограждан сейчас живут в разных странах мира, мы решили собрать для них список телеканалов, которые будут транслировать бой за пределами Украины.

Где смотреть бой Александра Усика и Тайсона Фьюри в мире:

  • DAZN Belgium
  • DAZN Brazil
  • DAZN Canada
  • DAZN Deutsch
  • DAZN España
  • DAZN Italia
  • DAZN Japan
  • DAZN Switzerland
  • DAZN Türkiye
  • DAZN Worldwide
  • ESPN+ USA
  • Prime Video UK PPV
  • Sky Sports Box Office HD
  • TNT Sports Box Office 1

Ранее "Телеграф" писал о том, что бой Усик — Фьюри ориентировочно начнется 19 мая в 00:30. В Украине поединок можно посмотреть эксклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя. Добавим, что букмекеры удивили прогнозом на бой украинца с британцем.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Александр Усик