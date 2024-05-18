Усик и Фьюри определят абсолютного чемпиона мира: где смотреть бой за пределами Украины
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Сегодня определится абсолютный чемпион мира
Уже сегодня, 18 мая, в Саудовской Аравии состоится бой Александр Усик — Тайсон Фьюри. В этом поединке определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.
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Трансляцию поединка можно посмотреть буквально из каждого уголка мира. "Телеграф" рассказывает, где смотреть бой Усик — Фьюри за границей.
В Украине транслировать боксерский вечер традиционно будут на платформе MEGOGO. Ориентировочное начало — после полуночи по киевскому времени.
Так как немало наших сограждан сейчас живут в разных странах мира, мы решили собрать для них список телеканалов, которые будут транслировать бой за пределами Украины.
Где смотреть бой Александра Усика и Тайсона Фьюри в мире:
- DAZN Belgium
- DAZN Brazil
- DAZN Canada
- DAZN Deutsch
- DAZN España
- DAZN Italia
- DAZN Japan
- DAZN Switzerland
- DAZN Türkiye
- DAZN Worldwide
- ESPN+ USA
- Prime Video UK PPV
- Sky Sports Box Office HD
- TNT Sports Box Office 1
Ранее "Телеграф" писал о том, что бой Усик — Фьюри ориентировочно начнется 19 мая в 00:30. В Украине поединок можно посмотреть эксклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя. Добавим, что букмекеры удивили прогнозом на бой украинца с британцем.