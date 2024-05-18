Усик и Фьюри определят абсолютного чемпиона мира: где смотреть бой за пределами Украины

Сегодня определится абсолютный чемпион мира

Уже сегодня, 18 мая, в Саудовской Аравии состоится бой Александр Усик — Тайсон Фьюри. В этом поединке определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

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Трансляцию поединка можно посмотреть буквально из каждого уголка мира. "Телеграф" рассказывает, где смотреть бой Усик — Фьюри за границей.

В Украине транслировать боксерский вечер традиционно будут на платформе MEGOGO. Ориентировочное начало — после полуночи по киевскому времени.

Так как немало наших сограждан сейчас живут в разных странах мира, мы решили собрать для них список телеканалов, которые будут транслировать бой за пределами Украины.

Где смотреть бой Александра Усика и Тайсона Фьюри в мире:

DAZN Belgium

DAZN Brazil

DAZN Canada

DAZN Deutsch

DAZN España

DAZN Italia

DAZN Japan

DAZN Switzerland

DAZN Türkiye

DAZN Worldwide

ESPN+ USA

Prime Video UK PPV

Sky Sports Box Office HD

TNT Sports Box Office 1

Ранее "Телеграф" писал о том, что бой Усик — Фьюри ориентировочно начнется 19 мая в 00:30. В Украине поединок можно посмотреть эксклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя. Добавим, что букмекеры удивили прогнозом на бой украинца с британцем.