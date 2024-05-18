Усик та Ф’юрі визначать абсолютного чемпіона світу: де дивитися бій за межами України
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Сьогодні визначиться абсолютний чемпіон світу
Вже сьогодні, 18 травня, у Саудівській Аравії відбудеться бій Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі. У цьому поєдинку визначиться абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.
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Трансляцію поєдинку можна переглянути буквально з кожного куточка світу. "Телеграф" розповідає, де дивитися бій Усик — Ф’юрі за кордоном.
В Україні транслюватимуть боксерський вечір традиційно на платформі MEGOGO. Орієнтовний початок — опівночі за київським часом.
Оскільки чимало наших співгромадян зараз живуть у різних країнах світу, ми вирішили зібрати для них список телеканалів, які транслюватимуть бій за межами України.
Де дивитися бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі у світі:
- DAZN Belgium
- DAZN Brazil
- DAZN Canada
- DAZN Deutsch
- DAZN España
- DAZN Italia
- DAZN Japan
- DAZN Switzerland
- DAZN Türkiye
- DAZN Worldwide
- ESPN+ USA
- Prime Video UK PPV
- Sky Sports Box Office HD
- TNT Sports Box Office 1
Раніше "Телеграф" писав про те, що бій Усик — Ф’юрі орієнтовно розпочнеться 19 травня о 00:30. В Україні поєдинок можна подивитися ексклюзивно на Megogo, а "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою. Додамо, що букмекери здивували прогнозом на бій українця із британцем.