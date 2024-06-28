На депозитах в гривне можно будет заработать. Топ-5 факторов, которые помогут или помешают это сделать

Эксперт рассказал, что повлияет на прибыльность депозитов в Украине

В середине июня Национальный банк в очередной раз снизил учетную ставку, теперь она составила 13%. С одной стороны – это хорошо, так как позволяет снизить кредитную ставку для развития экономики и говорит об умеренной инфляции. А с другой – на депозитах в нацвалюте можно будет теперь заработать меньше.

Как пояснил "Телеграфу" директор розничного бизнеса банка "Глобус" Дмитрий Замотаев, снижение учетной ставки как минимум до лета не особо повлияет на доходность гривневых депозитов. До сентября средние ставки по банковским депозитам до 6 месяцев составят 12%, 9-12 месяцев до 13-14%, свыше одного года – до 14,5%, а два года и более – около 15%.

Впрочем, на средние показатели, а также на прибыльность депозитов повлияют пять факторов:

1.Инфляция — влияние роста тарифов на электроэнергию и ожидаемое увеличение акцизов на топливо могут повлечь за собой рост потребительских цен. Так, по итогам мая инфляция составила 0,5%, а за первые 5 месяцев года – 2%. Однако ускорение инфляции к концу лета возможно в пределах 1-1,5% в месяц и этот показатель вполне приемлем (по данным чиновников годовая инфляция не должна превысить 8,2%);

2. Размер учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам — ожидается, что по крайней мере до конца лета учетная ставка останется на уровне 13%, ставка по 3-месячным депозитным сертификатам также не изменится — 16%, на основе которой формируется основа доходности гривневых вкладов;

3. Ситуация на валютном рынке — ожидается, что в летний период "контролируемая" девальвация гривны будет достаточно умеренной и суммарно не превысит 0,5-1%, а ближе к сентябрю коридор колебаний курса доллара сместится в сторону 41-41,5 грн/$;

4. Уровень чистой прибыли депозитов — ожидается, что ближе к сентябрю чистая прибыль по гривневым вкладам с учетом инфляции, необходимых банковских комиссий и налогов будет достаточно высокой и составит в среднем 4-5%, что может побудить граждан для размещения средств на гривневых вкладах;

5. Ход боевых действий – хоть и косвенный, но немаловажный фактор, который вместе с экономическими факторами может сказаться на активности граждан, планировавших разместить средства на депозитах.

Банкир считает, что до конца 2024 года экономическая ситуация в стране будет оставаться достаточно благоприятной для дальнейшего развития гривневых вкладов. Кроме того, для подавляющего большинства граждан гривневые вклады остаются наиболее приемлемым и понятным механизмом получения пассивной прибыли.

В целом падение ставок по депозитам в украинских банках наблюдается еще с апреля. Но низкий уровень инфляции позволяет зарабатывать на них.

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