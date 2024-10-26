Откуда взялись и куда можно потратить: в Кабмине ответили на вопросы о "тысяче Зеленского"

Деньгами можно будет воспользоваться до конца зимы

Власти Украины выразили намерение раздать каждому украинцу по 1000 гривен, что вызвало много вопросов о том, почему их не направили на армию. Однако в Кабмине говорят, что на военные цели их напрямую выделить не могли, но сами получатели смогут передать их на нужды военным.

Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире единого марафона новостей. Он напомнил, что подобная раздача денег уже проводилась во время пандемии Covid-19, и тогда на эти цели ушло 8 миллиардов гривен. Но в этот раз будет выделено куда меньше средств.

"Финальная сумма этой помощи будет зависеть от количества украинцев, которые захотят воспользоваться этой программой. Поэтому сейчас нельзя назвать финальную сумму", — отметил он.

По словам чиновника, средства эти остались от программ, которые были выделены на этот год и их не успеют освоить до конца декабря. Соболев также подчеркнул, что эти средства были выделены партнерами с оговоркой, что они не могут быть потрачены на военные цели.

Однако он отметил, что деньги можно будет передать военным в качестве доната. Также будет существовать определенный перечень товаров и услуг, на которые можно будет потратить полученные средства — коммуналка, лекарства, транспорт, мобильная связь, книги и другое. Использовать их можно будет до конца февраля.

"Эти деньги, они "маркированные", то есть существует определенный круг, куда их можно направить. Но также их можно задонатить на ВСУ", — добавил Соболев.

Как сообщалось ранее, известный экономист Илья Несходовский в комментарии "Телеграфу" раскритиковал решение о раздаче средств подобным образом. По его словам, некоторые категории населения в нынешнее время нуждаются в помощи куда сильнее других.