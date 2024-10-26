Звідки взялися і куди можна витратити: у Кабміні відповіли на запитання щодо "тисячі Зеленського"

Грошима можна буде скористатися до кінця зими

Влада України висловила намір роздати кожному українцю по 1000 гривень, що викликало багато питань про те, чому їх не направили на армію. Однак у Кабміні кажуть, що на військові цілі їх прямо виділити не могли, але самі одержувачі зможуть передати їх на військові потреби.

Про це розповів перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв у ефірі єдиного марафону новин. Він нагадав, що подібна роздача грошей уже проводилася під час пандемії Covid-19, і тоді на ці цілі пішло 8 мільярдів гривень. Але цього разу буде виділено значно менше коштів.

"Фінальна сума цієї допомоги залежатиме від кількості українців, які захочуть скористатися цією програмою. Тому зараз не можна назвати фінальну суму", — зазначив він.

За словами чиновника, ці кошти залишилися від програм, які були виділені на цей рік і їх не встигнуть освоїти до кінця грудня. Соболєв також наголосив, що ці кошти були виділені партнерами із застереженням, що вони не можуть бути витрачені на військові цілі.

Однак він зазначив, що гроші можна буде передати військовим як донат. Також існуватиме певний перелік товарів та послуг, на які можна буде витратити отримані кошти — комуналку, ліки, транспорт, мобільний зв’язок, книги та інше. Використовувати їх можна буде до кінця лютого.

"Ці гроші, вони "марковані", тобто існує певне коло, куди їх можна направити. Але також їх можна задонатити на ЗСУ", — додав Соболєв.

Як повідомлялося раніше, відомий економіст Ілля Несходовський у коментарі "Телеграфу" розкритикував рішення про роздачу коштів таким чином. За його словами, деякі категорії населення нині потребують допомоги значно сильніших за інших.