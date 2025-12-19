Активисты требуют сделать одну срочную вещь с главным вокзалом Харькова: что им не понравилось (фото)

Общественность против советщины

Красное знамя и надпись о "советской родине" до сих пор встречают пассажиров в центральном зале вокзала "Харьков-Пассажирский". Советские изображения остаются на потолке, несмотря на войну и решения о декоммунизации.

Что нужно знать:

Символика СССР до сих пор на потолке

Активисты обратились к Укрзализныце

В 2023 году с фасада вокзала уже убрали серпы и молоты.

На это обратили внимание активисты общественной организации "Деколонизация. Украина". Они требуют немедленно закрасить символику и уже направили официальное обращение к Укрзализныце с требованием убрать элементы, которые считаются неприемлемыми.

По информации активистов, на потолке зала осталась роспись с красным флагом и надписью "за советскую родину". Именно под этими изображениями проходят тысячи пассажиров каждый день.

Потолок главного зала Харьковского вокзала

Советские росписи на потолке Харьковского вокзала

Представители организации заявили, что уже обратились в Укрзализныцу. В обращении они требуют немедленно закрасить этот элемент интерьера и убрать советскую символику с публичного пространства вокзала.

Активисты подчеркивают, что такие изображения неприемлемы для города, живущего в условиях войны. Они отметили, что символы СССР не должны оставаться в общественных местах.

Интерьер главного зала харьковского вокзала оформлен в стиле соцреализма. Там размещено несколько плафонов, среди которых "Шахтеры" и "Урожай". Авторство этих работ приписывают Ивану Радоману.

Также в зале есть плафоны "Победа" и изображение завода похожего на Харьковский турбинный. Их связывают с Евгением Лансером-младшим.

Кроме того, у главного входа вокзала установлены скульптуры колхозницы и солдата. Рядом расположены фигуры шахтера и учительницы.

В сентябре 2023 с фасада вокзала уже демонтировали серпы и молоты. В то же время, активисты заявляют, что этих шагов недостаточно, поскольку советская символика остается внутри здания.

