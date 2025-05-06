До 500 долларов в год можно накопить без лишних усилий: где сэкономить

До 500 долларов можно сэкономить дома, не меняя кардинально образ жизни

Экономить доллары можно со всего, например на ежедневном кофе утром в кафе, фастфуде на обеде или такси. Однако начать экономить можно и на быту, только нужно знать, где это можно сделать.

"Телеграф" решил проанализировать, где есть бытовые "ловушки", которые съедают до 500 долларов в год. Их трудно не заметить.

Как сэкономить в быту

Лишние чистящие средства . Иногда люди берут сразу несколько средств от разных брендов, которые имеют одну функцию. Их можно заменить на универсальные или домашние растворы (сода, уксус и т.д.). В месяц можно сэкономить до 200 гривен.

. Иногда люди берут сразу несколько средств от разных брендов, которые имеют одну функцию. Их можно заменить на универсальные или домашние растворы (сода, уксус и т.д.). В месяц можно сэкономить до 200 гривен. Салфетки, одноразовые полотенца в ванной или кухне. Это конечно удобно, но дорого. Как альтернатива — многоразовые тканевые полотенца. В месяц в кошельке может остаться до 300 гривен.

Стирка "полупустой" машины и использование стирального средства . Каждая стирка машины, в которой мало вещей — это лишняя вода, электроэнергия и порошок. Если не хочется переходить на более дешевые средства, то можно хотя бы делать полную загрузку стиральной машины. Экономия до 500 гривен в месяц.

. Каждая стирка машины, в которой мало вещей — это лишняя вода, электроэнергия и порошок. Если не хочется переходить на более дешевые средства, то можно хотя бы делать полную загрузку стиральной машины. Экономия до 500 гривен в месяц. Зарядка, техника, освещение в режиме "ожидания" . Зарядные устройства и чайники часто "воруют" свет даже в режиме ожидания. Можно сэкономить до 200 гривен в месяц.

. Зарядные устройства и чайники часто "воруют" свет даже в режиме ожидания. Можно сэкономить до 200 гривен в месяц. Поход в магазин без списка. То есть вы пришли, например, за хлебом и яйцами, а вышли с полным пакетом продуктов. Здесь также можно сэкономить до 500 гривен в месяц.

Так что в месяц можно сэкономить до 1700 гривен. В год выходит 20 400 гривен, что по курсу продажи наличного доллара в 41,39 гривны равняется 492,9 доллара.

Но, заметьте, что суммы приблизительны и зависят от цен в магазине, личных предпочтений лица и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно собрать 400 долларов, имея одну привычку.