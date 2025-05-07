Сколько долларов стоит положить на депозит, чтобы получить 5 тысяч гривен дохода

Депозит может принести до 5 тысяч гривен дохода, но если положить на счет 5600 долларов и забыть о них на год

Заработать на долларе можно не только при колебании курса, но и с помощью депозита в банках. Соответственно, чем больше сумма на счету, тем выше будет конечный доход.

Но если хочется получить гарантированно 5 тысяч гривен на долларовом депозите, то для этого нужно положить значительную сумму баксов. Какую именно, разбирался "Телеграф", использовав данные Министерства финансов Украины.

Чтобы иметь с депозитного счета доход в 5 тысяч гривен или 120 долларов, согласно курсу продажи наличного доллара в 41,40 гривны, украинцу в мае 2025 года нужно отнести в банк 5600 долларов и забыть о них на 12 месяцев. Это равняется 231 280 гривнам, если обменивать по курсу покупки в 41,30 гривны.

Но заметьте, что курс доллара в течение года может колебаться, тогда конечный заработок, вероятно, будет меньшим или большим, чем сейчас.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что до 500 долларов в год можно накопить без лишних усилий, если начать экономить на очевидных вещах в быту — на салфетках, стирке полупустой стиральной машины и т.д.