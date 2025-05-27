Если не хватает месяца стажа для пенсии. Сколько он стоит в 2025

Страховой стаж является одним из основных факторов, которые влияют на пенсию

Чтобы выйти на пенсию украинцу нужно достичь пенсионного возраста и иметь норму страхового стажа. Если лет стажа не будет хватать, тогда можно выйти на отдых позже или докупить необходимое количество месяцев.

В 2025 году один месяц стажа стоит около 2 000 гривен. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

"Чтобы в 2025 году в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса", — пояснили в ПФУ.

Итак, минимальный страховой взнос в 2025 году рассчитывается так: 22% нужно умножить на 8000 гривен, то есть на минимальную зарплату. Поэтому, получим 1760 гривен. Это и есть стоимость стажа за один месяц. Соответственно, один год будет стоить украинцу 21 120 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия в Украине в 60, 63 и 65 лет, если зарплата 30 тысяч гривен. Мы рассчитали суммы на основе соблюдения нормы страхового стажа для соответствующего возраста в 2025 году. А также не учитывали дополнительные надбавки, которые предусмотрены, если лицо относится к льготной категории населения.