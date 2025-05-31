Какую пенсию ожидать женщине в 2025, если ей будет 60, 63 или 65 лет, и она будет получать 15 тыс. зарплаты

Суммы точно отличаются между собой

Размер пенсии в Украине колеблется в зависимости от возраста выхода на отдых, страхового стажа и заработной платы.

"Телеграф" решил узнать, сколько будут получать женщины в 2025 году, которым исполнилось 60, 63 или 65 лет, они имеют норму стажа для каждого возраста и зарабатывают от 15 тысяч гривен. Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Напомним, что в 60 лет в 2025 году можно выйти при условии, если страховой стаж составляет не менее 32 лет. В 63 года нужно иметь не менее 22 лет, а в 65 лет – 15 лет.

Итак, женщина, которая в текущем году будет выходить на отдых в 60 лет с 32 годами стажа и 15 тысячами зарплаты, получит около 5294 гривен.

Если ей исполнилось 63 года и у нее всего 21 год стажа, то ее пенсия составит, вероятно, 3451 гривну. Это при условии, что доход составляет 15 тысяч гривен.

Еще меньше она будет получать, когда ей в 2025 году будет 65 лет и она будет иметь всего 15 лет стажа — 2465 гривен.

Заметим, что эти суммы приблизительны и могут отличаться от фактических при оформлении пенсии на общих условиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно зарабатывать в 2025, чтобы иметь хотя бы пенсию в 5 тысяч.