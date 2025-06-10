Чем трудовой стаж отличается от страхового: объяснение эксперта

Стаж точно влияет на пенсию

В Украине есть трудовой и страховой стаж. Они разные между собой, например, первый засчитывался до 2004, а другой — после этого года.

Трудовой стаж, который был приобретен до 2004 года приравнивается к страховому и его можно подтвердить справкой с места работы или архивными документами. А страховой стаж идет после 2004 года, когда лицо подлежало общеобязательному пенсионному страхованию и за него уплачивались страховые взносы, как объяснил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в издании "На пенсии".

Что входит в трудовой стаж

В трудовой стаж засчитывают:

военную службу (по документам);

обучение на дневной форме (подтверждается дипломами);

помощь по безработице (записи в трудовой книжке или справка);

работу заключенных (при условии уплаты взносов);

работу по договорам ГПХ (справка об уплате взносов);

предпринимательство (справка об уплате взносов).

Как подтвердить стаж

Трудовой стаж подтверждается записями в трудовой книжке или другими документами. Если стаж до 2004 года не засчитали из-за отсутствия или неточности документов, его можно подтвердить справками, архивами или свидетельствами двух свидетелей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой пенсии ожидать в 65 лет, если есть всего 15 лет стажа и значительная заработная плата.