Чем трудовой стаж отличается от страхового: объяснение эксперта
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Стаж точно влияет на пенсию
В Украине есть трудовой и страховой стаж. Они разные между собой, например, первый засчитывался до 2004, а другой — после этого года.
Трудовой стаж, который был приобретен до 2004 года приравнивается к страховому и его можно подтвердить справкой с места работы или архивными документами. А страховой стаж идет после 2004 года, когда лицо подлежало общеобязательному пенсионному страхованию и за него уплачивались страховые взносы, как объяснил эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в издании "На пенсии".
Что входит в трудовой стаж
В трудовой стаж засчитывают:
- военную службу (по документам);
- обучение на дневной форме (подтверждается дипломами);
- помощь по безработице (записи в трудовой книжке или справка);
- работу заключенных (при условии уплаты взносов);
- работу по договорам ГПХ (справка об уплате взносов);
- предпринимательство (справка об уплате взносов).
Как подтвердить стаж
Трудовой стаж подтверждается записями в трудовой книжке или другими документами. Если стаж до 2004 года не засчитали из-за отсутствия или неточности документов, его можно подтвердить справками, архивами или свидетельствами двух свидетелей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой пенсии ожидать в 65 лет, если есть всего 15 лет стажа и значительная заработная плата.