Сможете обновить мебель в спальне уже скоро, если будете придерживаться одной привычки

Чек на мебель получится не более 9 тысяч гривен

Собрать деньги можно на что угодно, например на новый монитор или телефон. Но если идти более масштабно, то при незначительных отложениях можно обновить мебель в комнатах, в частности начать со спальни.

Чтобы обновить мебель как можно бюджетнее, "Телеграф" проанализировал предложения в "Епицентре" и нашел все необходимое по самым низким ценам. Самой дорогой оказалась кровать.

Чтобы купить всю эту мебель, а именно кровать, стол, кресло, тумбу и комод, нужно потратить как минимум 8 955 гривен. Их можно собрать любым способом, но мы предлагаем вам один из них — откладывать по 10% от своей зарплаты ежемесячно.

Представим, что вы зарабатываете по 15 тысяч гривен в месяц. Чтобы собрать почти 9 тысяч, вам нужно откладывать по 1500 гривен 6 месяцев. Соответственно чем выше будет доход, тем быстрее вы насобираете на мебель.

Кроме того, если вы живете не один, то, собирая по 1500 гривен с обоих, вы поменяете мебель уже через 3 месяца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что уже этим летом сможете отдохнуть в пансионате и даже ночевать в люксе, если забудете об одной привычке.