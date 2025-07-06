Зможете оновити меблі у спальні вже скоро, якщо дотримуватиметесь однієї звички

Чек на меблі вийде не більше 9 тисяч гривень

Зібрати кошти можна на будь-що, наприклад на новенький монітор або телефон. Але якщо йти масштабніше, то при незначних відкладеннях можна оновити меблі у кімнатах, зокрема почати зі спальні.

Щоб оновити меблі як можна бюджетніше, "Телеграф" проаналізував пропозиції у "Епіцентр" та знайшов усі необхідне за найнижчими цінами. Найдорожчим виявилось ліжко.

Аби купити усі ці меблі, а саме ліжко, стіл, крісло, тумбу та комод, потрібно витратити щонайменше 8 955 гривень. Їх можна зібрати будь-яким способом, але ми пропонуємо вам один з них — відкладати по 10% від своєї зарплати щомісяця.

Уявімо, що ви заробляєте по 15 тисяч гривень в місяць. Аби зібрати майже 9 тисяч, вам потрібно відкладати по 1500 гривень 6 місяців. Відповідно чим вищим буде дохід, тим швидше ви назбираєте на меблі.

Крім того, якщо ви живете не один, то, збираючи по 1500 гривень з обох, ви поміняєте меблі вже через 3 місяці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вже цього літа зможете відпочити в пансіонаті і навіть ночувати в люксі, якщо забудете про одну звичку.