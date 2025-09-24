Можете потерять удачу: что категорически запрещено делать 24 сентября

Сегодня не стоит одалживать деньги

В среду, 24 сентября, согласно новоюлианскому календарю, христиане чествуют первую монахиню и равноапостольную Феклу. Ранее это происходило 7 октября.

Текля родилась в малоазиатском городе Иконии. Ее родители были состоятельными язычниками. В 18 лет Фекла заручилась с юношей, но после проповеди апостола Павла она решила посвятить жизнь Богу.

Святая Фекла, фото из сети

Павла посадили в тюрьму, обвинив, что он запрещает девушкам выходить замуж. Фекла же тайно приходила к нему, отдавая охранникам ювелирные изделия. Женщину схватили и пытались уничтожить — сжечь в огне и бросить зверям. Однако она оставалась живой. Остальную жизнь Фекла провела, распространяя веру в Иисуса Христа.

Традиции и приметы 24 сентября

В этот день верующие молятся в храме к Фекли и просят счастливые отношения. В то же время они обращаются к святой о выздоровлении от разных болезней. Предки в этот день собирали свеклу, грибы, пекли хлеб и работали в поле.

Увидели листья на деревьях – зима будет нескоро.

Дождь – к мокрой осени.

Если появились заморозки — ждите короткую зиму.

Что нельзя делать 24 сентября

Нельзя кричать, ссориться и говорить о ком-то плохо, чтобы не испортить свою судьбу.

Сделки в этот день не будут успешными.

Вы можете потерять достаток, если одолжите кому-то деньги.

