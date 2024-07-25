Убийство Михаила Тонконогого: что известно об активисте из Днепра

Он защищал права перевозчиков

Известного в Днепре активиста, главу профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепропетровщины Михаила Тонконогого убили. Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили 24 июля.

В последний раз его видели 22 июля. С тех пор мужчина не выходил на связь. Он был известным человеком в Днепре, где он вел общественную деятельность и проживал. "Телеграф" узнал биографию активиста.

Михаил Тонконогий: что о нем известно

Он родился и жил в Днепре. Согласно информации, указанной на его странице в Фейсбук, Михаил Тонконогий учился в трех школах города: ОШ №23, ОШ №67 и ОШ №3. Получил общее среднее образование в 2008 году.

Михаил Тонконогий был бакалавром филологии. Также у него три диплома второго уровня образования (магистр), которые он получил по следующим специальностям:

"Управление проектами";

"Публичное управление и администрирование";

"Право".

Судя по информации в открытых источниках и соцсетях, он начал активную общественную деятельность еще во время учебы в университете. Михаил Тонконогий стал главой профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепропетровской области в 2010 году.

Он также являлся директором информационного местного издания "ГорТранс". Правда, последнее сообщение на странице в Фейсбуке опубликовано еще в сентябре 2020 года.

В 2016 году Михаил Тонконогий запустил еще один информационный проект — "Dnipro.pro — современный портал твоего города". Активист писал, что запуск профинансировала канадская компания. Страница проекта активно велась до сентября 2019 года.

В профиле активиста отмечено, что с ноября 2015 года он был помощником народного депутата. Однако неизвестно, чьим именно помощником был Тонконогий. Этой информации в открытых источниках нет.

Тонконогий также был волонтером. Он помогал украинской армии во время проведения АТО и после начала полномасштабного вторжения.

Нападение и скандалы

Последний громкий скандал с участием активиста произошел в мае 2024 года. Тонконогий собирал деньги на "банку", чтобы возобновить автовокзал в Днепре после ракетных обстрелов. Это возмутило украинцев.

В сентябре 2020 года на активиста напали. Двое неизвестных в медицинских масках и оранжевых жилетах сильно избили его. Тогда он получил много травм: сотрясение мозга, перелом носа, ушибы и синяки. Активист обратился в полицию и написал заявление.

Тонконогий сообщал, что получал угрозы от "Днепробаса". Издание "Днепр Оперативный" писало, что на него напали люди из его же профсоюза. Якобы объединение уже давно не оказывало услуги перевозчикам, но Тонконогий заставлял платить взносы.

Михаила Тонконогого неоднократно обвиняли в том, что он лоббирует интересы коммерческих перевозчиков. Активист выступал за повышение стоимости проезда в общественном транспорте, когда городской совет делал все возможное, чтобы сохранить тариф, о чем в 2018 году писал gorsovet.com.ua.

В должности главы профсоюза Тонконогий якобы пользовался служебным помещением. Как пишет "Днепр Оперативный", ходили слухи, что активист выдавал знакомым специальные пропуски. Они разрешали бесплатно парковать транспорт на платных стоянках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в полиции говорят об убийстве Тонконогого. Есть вероятность, что преступление не связано с публичной деятельностью.