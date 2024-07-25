Вбивство Михайла Тонконогого: що відомо про активіста з Дніпра

Він захищав права перевізників

Відомого у Дніпрі активіста, голову профспілки автомобілістів та перевізників Дніпропетровщини Михайла Тонконогого вбили. Його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 24 липня.

Востаннє його бачили 22 липня. З того часу чоловік не виходив на зв’язок. Він був досить відомою людиною у Дніпрі, де він вів громадську діяльність та проживав. "Телеграф" дізнався біографію активіста.

Михайло Тонконогий: що про нього відомо

Він народився та жив у Дніпрі. Згідно з інформацією, яка зазначена у його фейсбук-сторінці, Михайло Тонконогий навчався у трьох школах міста: ЗШ №23, ЗШ №67 та ЗШ №3. Отримав загальну середню освіту у 2008 році.

Михайло Тонконогий був бакалавром з філології. Також у нього три дипломи другого рівня освіти (магістр), які він здобув за наступними спеціальностями:

"Управління проєктами";

"Публічне управління та адміністрування";

"Право".

Судячи з інформації у відкритих джерелах та соцмережах, він почав активну громадську діяльність ще під час навчання в університеті. Михайло Тонконогий став головою профспілки автомобілістів та перевізників Дніпропетровської області ще у 2010 році.

Він також був директором інформаційного місцевого видання "ГорТранс". Щоправда, останній допис на сторінці у фейсбуці опублікований ще у вересні 2020 року.

У 2016 році Михайло Тонконогий запустив ще один інформаційний проєкт ― "Dnipro.pro ― сучасний портал твого міста". Активіст писав, що запуск профінансувала канадська компанія. Сторінка проєкту активно велась до вересня 2019 року.

У профілі активіста вказано, що з листопада 2015 року він був помічником народного депутата. Проте невідомо, чиїм саме помічником був Тонконогий. Цієї інформації у відкритих джерелах немає.

Тонконогий також був волонтером. Він допомагав українській армії під час проведення АТО та після початку повномасштабного вторгнення.

Напад і скандали

Останній гучний скандал з участю активіста стався у травні 2024 року. Тонконогий збирав гроші на "банку", щоб відновити автовокзал у Дніпрі після ракетного обстрілу. Це обурило українців.

У вересні 2020 року на активіста напали. Двоє невідомих у медичних масках та помаранчевих жилетах сильно побили його. Тоді він отримав багато травм: струс мозку, перелом носа, забої та синяки. Активіст звернувся до поліції та написав заяву.

Тонконогий повідомляв, що отримував погрози від "Дніпробасу". Видання "Дніпро Оперативний" писало, що на нього напали люди з його ж профспілки. Нібито об’єднання вже давно не надавало послуг перевізникам, але Тонконогий змушував платити внески.

Михайла Тонконогого неодноразово звинувачували у тому, що він лобіює інтереси комерційних перевізників. Активіст виступав за підвищення вартості проїзду у громадському транспорті, коли міська рада робила все можливе, аби зберегти тариф, про що ще у 2018 році писав gorsovet.com.ua.

На посаді голови профспілки Тонконогий нібито користувався службовим приміщенням. Як пише "Дніпро Оперативний", ходили чутки, що активіст видавав знайомим спеціальні перепустки. Вони дозволяли безплатно паркувати транспорт на платних стоянках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у поліції кажуть про вбивство Тонконогого. Є ймовірність, що це не пов’язано з громадською діяльністю.