Киев и часть других регионов накрыл густой туман: удивительные фото и видео

Влажность воздуха местами доходит до 97%.

В четверг, 25 апреля, во многих областях Украины наблюдается густой туман, а по прогнозу ожидаются дожди и облачная погода. Мгла окутала Киев, Одессу, Кривой Рог и другие города.

Пользователи публикуют фото тумана в соцсетях, а водителей предупреждают об ограниченной видимости на дороге. "Телеграф" собрал снимки природного явления из разных городов Украины.

Синоптики предупреждали об облачной и дождливой погоде в столице. В Киеве с утра наблюдается густой туман. На некоторых фото видно, как над столицей образовалось большое белое облако.

Туман в Киеве

В соцсетях шутят по этому поводу

Мгла окутала столицу утром

В Кривом Роге влажность воздуха находится на отметке 97%. На фото видно, как туман опустился на город и снизил видимость объектов даже на коротком расстоянии.

В Кривом Роге чрезвычайно высокая влажность

Густая мгла окутала Одессу. Там видимость ограничена до 200–500 м.

Водителям нужно быть осторожнее

Отметим, что накануне синоптики также предупреждали о тумане в Запорожье, Черниговской области и в некоторых других областях на левобережье Днепра. Однако на востоке его не ожидается. На фото виден туман в Кременчуге Полтавской области.

Туман объял Кременчуг

Во время этого природного явления в шесть раз растет риск наезда на пешеходов. Поэтому всем участникам дорожного движения следует быть внимательнее и обязательно соблюдать правила.

Ранее "Телеграф" публиковал прогноз погоды в Киеве на 24-26 апреля. Гостей и жителей столицы ждет тепло, но без сюрпризов не обойдется.