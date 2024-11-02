Де в Дніпрі немає води та тепла, перелік вулиць

Також у деяких споживачів понижений тиск у трубах

У Дніпрі через низку аварійних ситуацій тимчасово припинено водо- та теплопостачання на кількох вулицях. Комунальні служби міста працюють над усуненням несправностей.

Фахівці "Дніпроводоканалу" проводять ремонтні роботи одразу за кількома адресами. Також через зупинку котелень "Теплоенерго" частина будинків залишилася без опалення. Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро оперативний".

Повністю припинено водопостачання у будинках на вулиці Набережна Перемоги, 48, 54, 56, 60, а також на вулиці Старокозацькій, 12, 12-Д та вулиці М. Грушевського, 4-В.

Мешканці верхніх поверхів можуть помітити знижений тиск води у будинках на вулицях Калинова (номери 49, 49-А, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 77-А, 79, 81, 83, 83-А), В. Тютюнника, 32, Універсальна, 27, 29, Бурштинова, 32, 34, 40, 42, 44, а також у провулку Універсальному, 6, 7, 7-А.

Без теплопостачання залишилися будинки на вулицях Дзеркальній, 42А, Кожедуба, 49, Великій Дієвській, 213, Героїв Крут, Старомостовій, 1 та Дзеркальній, 42. Відновлення опалення розпочнеться одразу після завершення ремонтних робіт на котельнях.

Мешканці міста можуть повідомляти про комунальні проблеми на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради за номерами: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

Додатково звернутися можна до Штабу взаємодопомоги Громадської ради за телефонами: (095) 816-39-11, (093) 261-32-25, (063) 402-79-56, (063) 681-61-82, (068) 638-28-48. Комунальники обіцяють відновити постачання води та тепла найближчим часом.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, як "лікують" дітей в окупації. Опалення немає, все розвалюється, а діти змушені перебувати у нелюдських умовах.